VÍDEO: Incendi a Copenhaguen: crema l'icònic edifici de la històrica Borsa

L'icònic edifici de la Borsa de Copenhaguen, a la capital de Dinamarca, ha patit un incendi aquest dimarts 16 d'abril. Les flames han afectat la teulada i han causat l'esfondrament del seu distintiu chapitel. Fins ara no es tenen informes sobre víctimes.

El Departament de Bombers de Copenhaguen ha confirmat un desplegament "massiu" d'efectius a la zona, mentre que vídeos compartits a les xarxes socials mostren que les flames encara estan actives i una gran columna de fum, que és perfectament visible des de molts punts de la ciutat (la més gran del país) s'eleva des de l'edifici.

"Estem en procés de desplegament", han indicat els serveis d'emergència danesos en declaracions al diari Jyllands-Posten , abans d'afirmar que els principals treballs seran els de "rescat i extinció".

Les autoritats han decidit aplicar un tancament perimetral a tota l'àrea al voltant de la borsa, on s'han dirigit a més desenes d'agents de la policia. L'històric chapitel de la Borsa, amb la forma de les cues de quatre dracs entrellaçades, ha col·lapsat al voltant de les 8.30 hores a causa de les flames que envolten l'edifici, situat a Slotsholmen i que travessava un procés de restauració.

El ministre de Cultura de Dinamarca, Jakob Engel-Schmidt, ha estat un dels primers que ha lamentat el que està passant. El responsable de la cultura d'aquest país ho ha fet a través d'un missatge al vostre compte a X, lamentant que "400 anys de patrimoni danès estiguin en flames". Ha aprofitat el missatge per elogiar i donar les gràcies als serveis d'emergència i als ciutadans que col·laboren per "salvar tresors artístics i imatges icòniques de l'edifici en flames".

L'edifici, conegut com a Borsen en danès, va acabar de construir-se l'any 1640 i és a prop del Palau de Christianborg, seu del Parlament, sent una de les principals atraccions turístiques del país. De moment, no se saben les causes de l'incendi.

De fet, la proximitat d'aquest edifici amb la seu del poder del país escandinau ha portat els bombers a decretar, per precaució, l'evacuació del Parlament.