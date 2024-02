VÍDEO: Un lliscament de terra sepulta diversos treballadors en una mina de Turquia

Les càmeres han captat el moment esgarrifós en què un lliscament de terra sepulta al seu interior nou treballadors d'una mina d'or.

Les imatges capturades pel conductor d'una excavadora mostren el fang que es desplaça per la vall com una erupció volcànica gegant.

Ningú no ha sabut res dels treballadors de la mina d'or de Çöpler des que es va produir el desastre a prop de la ciutat d'Ilic a Turquia.

El ministre de l'Interior, Ali Yerlikaya, va confirmar que nou treballadors estaven desapareguts des que es va produir el lliscament de terra al voltant de les 14.30 hores.

Uns 400 membres del personal de recerca i rescat han estat desplegats al lloc de l'incident a la província muntanyosa d'Erzincan.

No obstant això, la recerca s'ha vist entorpida per la presència de cianur (un compost químic altament tòxic utilitzat per extreure or del mineral) a terra.

‌La companyia Anagold Mining opera la mina d'or Çöpler des de fa 15 anys, amb 667 persones treballades al lloc.

En un comunicat, la companyia asseguren que la seva "prioritat més important en aquest difícil procés... és la salut i la seguretat dels nostres empleats i contractistes. Aquesta és una situació dolorosa".

"Immediatament després de l'incident ens vam posar en contacte amb els nostres empleats de la regió, vam posar en marxa el nostre pla d'emergència i vam informar les institucions i organitzacions públiques pertinents", afegeixen.

En els darrers anys s'han produït diversos accidents miners a Turquia. El 2022, una explosió en una mina de carbó va matar 42 persones.