VÍDEO VIRAL | Un avi culer s'emociona en rebre el seient del Camp Nou

per J.C. Meneses Montserrat

El Camp Nou està en obres, com ho saben tots els seguidors del Barça i el món sencer. L'equip juga ara els partits com a local a l'Estadi Olímpic Lluís Companys esperant que comenci la nova era amb la inauguració del futur Camp Nou. Tot i això, l'antic camp, en procés de desmantellament, guarda un munt de records de molts aficionats que han viscut a primera fila les grans fites del club, una emoció difícil d'oblidar.

La directiva del FC Barcelona és conscient d'aquest sentiment, sabent que el Barça és "més que un club", i ha volgut tenir un gest bonic amb alguns dels seus aficionats, aquells històrics que hi han estat sempre: plogui, neu o caigui la pitjor tempesta. Sempre han estat fidels al club, i ara tocava reconèixer-s'ho.

Per això, en comptes de desfer-se dels seients de les graderies per instal·lar-ne els nous, han decidit posar-se en contacte amb els socis del club, que han escalfat aquestes butaques durant anys, per saber si se'ls volien quedar abans de ser destruïts. Una manera bonica de quedar-se amb un record etern de l'antic Camp Nou.

I aquest ha estat el cas d'un avi, soci del Barça durant dècades, que ha protagonitzat unes imatges emocionants en rebre el seient que ha estat seu durant tants anys. El vídeo l'ha publicat la usuària de TikTok @juliabolosp, i el protagonista és el seu avi.

A l'inici del vídeo, que ja té més de 111.000 'm'agrada' a TikTok i gairebé un milió de reproduccions, es pot veure l'avi emocionat obrir la caixa: "Hòstia, és el nostre seient. El seient del Barça que tenia jo" .

A continuació treu una nota de la caixa i la llegeix en veu alta. És una carta enviada per Joan Laporta: "Ara que arriba una nova etapa per a l'afició culer, t'agraïm fer aquesta història eterna", afirma Laporta al text curt, però emotiu.

Posteriorment li netegen el seient - que havia arribat amb un munt de pols dins de la caixa- i li permeten que torni a gaudir de la cadira que tantes vegades ha fet servir.

Podeu veure l'emotiu moment a continuació: