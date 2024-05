Vídeo: Les virgueries i meravelles de Flora, el nou crack del futbol brasiler

per Pau Arriaga Pérez

Parlar del Brasil és parlar de futbol. Carrerer, sala oa qualsevol camp, el país de l'Ordem e progresso ha vist néixer algunes de les grans icones d'aquest esport; Pelé, Ronaldo, Neymar, Rivaldo... la llista és llarguíssima.

I de cap manera acabarà amb ells; la inesgotable factoria de fenòmens amb denominació d'origen verdeamarelha podria estar cuinant al proper (o un dels propers) dominadors de l'esport.

Es tracta d'un nen anomenat Flora, que juga a les categories inferiors d'un dels principals clubs del país, el Corinthians de Sao Paulo.

Les xarxes socials estan plenes de vídeos de jugades genials d'aquest jove de cabells arrissats, de només 10 anys, però a qui molts no triguen a assenyalar com un crac a les planes.

A més, per a fortuna dels aficionats del conjunt paulista, Flora no ve sol, sinó que a la seva mateixa generació hi ha un porter també cridat a grans coses, Arthur Ferrarezi.

Lambrettes, elàstiques, canelles... el repertori de Flora és interminable, per al delit de companys, famílies i aficionats i la frustració dels seus oponents, que se les veuen i les desitgen per intentar aturar-lo.

Cracks de Corinthians

Encara que és molt aviat per saber si Flora arribarà a fer carrera professional, és interessant fer una ullada a la història i veure quines figures del futbol han sortit del planter del Timao, com es coneix popularment el club de Sao Paulo, o n'han format part de la plantilla en algun moment.

Sòcrates: considerat un dels millors centrecampistes del Brasil, va jugar al Corinthians a la dècada de 1970 i principis de la de 1980.

Rivelino: una llegenda del futbol brasiler, conegut per la seva habilitat al camp i els seus tirs lliures magistrals, va jugar al Corinthians a la dècada de 1970.

Ronaldo: el fenomenal davanter brasiler va jugar al Corinthians el 2009 i el 2010, contribuint a l'èxit de l'equip.

Marcelinho Carioca: icona del Corinthians, conegut per la seva habilitat en els tirs lliures i la seva creativitat al camp, va jugar a l'equip durant diversos períodes entre la dècada de 1990 i principis de la de 2000.

Net: un altre jugador emblemàtic del Corinthians, va destacar com a migcampista a la dècada de 1990 i principis de la de 2000, sent una part fonamental de diversos èxits de l'equip.