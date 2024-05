El Viña Rock comença en gran: amb una orgia de 4.200 persones

La convocatòria d'una orgia en el marc del Festival Viña Rock, programada per al 2 de maig a Villarrobledo (Albacete), ha marcat l'inici del festival. La convocatòria, aliena a l'organització oficial de l'esdeveniment, compta amb més de 4.200 subscriptors a un grup de Telegram des del qual s'impulsa.

La 'Viñaorgía', com s'ha anomenat l'esdeveniment, està prevista per a les 12 del migdia a la plaça de Villarrobledo i inclou un taller d'iniciació a primers contactes en una orgia. Els organitzadors, autodenominats 'sexiliades', defensen la celebració de l'activitat com una oportunitat per obrir el debat sobre les relacions sexuals en entorns ludicofestius.

Davant la repercussió mediàtica, el grup també ha plantejat una 'besada popular' el 3 de maig a la rotonda del Vasija, accés al Viña Rock, com a part de les seves activitats.

Mentrestant, el Festival Viña Rock ja ha venut el 95% dels abonaments per a aquesta edició. L'esdeveniment, conegut per la seva diversitat musical i ambient festiu, comptarà amb actuacions destacades com les de Mag d'Oz, Talc, The Bojos, Societat Alkoholica, La Pegatina, Boikot, El Canijo de Jérez, Benito Kamelas, Mafalda, Zoo, Chambao, El Pony Trepitjador, Sara Socas i Tribade, entre altres.

El Viña Rock, un dels grans festivals espanyols

El Festival Viña Rock és un dels esdeveniments musicals més importants d'Espanya, especialment a l'àmbit del rock, punk, ska i reggae. Se celebra anualment a Villarrobledo, Albacete, des del 1996, i ha crescut fins a convertir-se en una referència per als amants de la música alternativa i la cultura festivalera.

Al llarg dels anys, el Vinya Rock ha acollit artistes de renom nacional i internacional, com Rosendo, Extremodur, Ska-P, L'Arrel, Manu Chao, Sum 41, La Polla Records, entre d'altres, consolidant-se com un espai de trobada per a diferents generacions i estils musicals dins del panorama alternatiu espanyol. La seva capacitat per reunir grans noms i nous talents en un ambient festiu i multicultural ha contribuït a la seva influència i èxit continuat en el panorama de festivals de música a Espanya.