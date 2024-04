Un Vinicius fart demana presó per als racistes

El futbolista del Reial Madrid Vinicius Jr va emetre un contundent missatge a les seves xarxes socials aquest cap de setmana, denunciant els recents casos de racisme al futbol espanyol. Enmig d'un context alarmant, on jugadors com Cheikh Sarr del Rayo Majadahonda i Marcos Encunya del Sevilla FC van ser víctimes d'insults racistes per part d'aficionats, el davanter va alçar la veu en contra de la discriminació racial.

Vinicius, que també ha estat víctima d'aquesta xacra, va expressar el suport als afectats i va demanar mesures contundents contra els responsables. Al seu tweet, el jugador brasiler va escriure: "Aquest cap de setmana, ni tan sols jugaré. Però vam tenir tres casos menyspreables de racisme a Espanya només aquest dissabte. Tot el meu suport a Acuña ia l'entrenador Quique Sánchez Flores, del Sevilla. A Sarr i al Rayo Majadahonda, que la seva valentia inspiri els altres. Els racistes han de ser exposats i els partits no poden continuar amb ells a la grada. Només tindrem victòria quan els racistes surtin dels estadis directe a la presó, lloc que es mereixen."

L'incident ha provocat una onada d'indignació i ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre l'efectivitat de les sancions contra el racisme al futbol espanyol. Mentre que a Espanya, professar insults racistes en un camp de futbol comporta seriosos riscos legals, incloent-hi multes i penes de presó, a altres països les penes poden ser encara més dures.

A Anglaterra, per exemple, els incidents de racisme al futbol poden resultar en prohibicions de per vida per assistir a partits, a més de multes i penes de presó. A Itàlia, la Federació de Futbol ha imposat sancions exemplars a clubs i jugadors per conducta racista, incloent-hi tancaments parcials o totals d'estadis i multes econòmiques significatives. Aquestes mesures no sempre s'apliquen a Espanya.