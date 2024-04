Es viralitza un comentari de Donald Trump Jr. sobre la Tercera Guerra Mundial

per J.C. Meneses Montserrat

Donald Trump Jr. ha dit que la Tercera Guerra Mundial és un "petit preu a pagar" enmig de les creixents preocupacions al voltant de les tensions entre l'Iran i Israel.

El 13 d'abril, l'Iran va llançar més de 300 míssils i drons llançats contra Israel que van aconseguir ser enderrocats. L'atac es va produir després d'un atac israelià a principis de mes a l'ambaixada iraniana a Síria on van morir 12 persones, inclosos dos generals iranians i cinc oficials més.

Arran de l'incident, Donald Trump, el candidat presidencial republicà per al 2024, va dir en un míting de campanya a Schnecksville, Pennsilvània, que l'atac de l'Iran no hauria passat si ell estigués al càrrec, i va culpar el president Joe Biden .

I també s'ha pronunciat el seu fill, Donald Trump Jr., que ha recorregut a X, anteriorment conegut com a Twitter, per donar a entendre que l'atac va ser el resultat que la gent no va escoltar el seu pare. Donald Trump ha citat sovint el risc que esclati una guerra nuclear en criticar la política exterior de Biden.

"La Tercera Guerra Mundial sembla un petit preu a pagar per haver aturat els tweets dolents (però veritables)", va publicar Donald Trump Jr. a X durant el cap de setmana, referint-se a quan el seu pare va ser expulsat de Twitter. El compte de Donald Trump va tornar a ser restablit temps després.

En una altra piulada, el fill de Donald Trump ha afirmat que "la debilitat i incompetència de Joe Biden han convertit el món en un lloc de caos total i absolut".

Durant el míting de campanya a Pennsilvània, Donald Trump va compartir els seus pensaments sobre l'atac de l'Iran a Israel, assegurant: "Vull dir que Déu beneeixi el poble d'Israel. Estan sota atac en aquest moment. Això és perquè mostrem una gran debilitat . La debilitat que hem mostrat és increïble i no hauria passat si estiguéssim en el càrrec”.

Trump també va publicar una captura de pantalla del senador de Florida Rick Scott elogiant una publicació que Donald Trump va escriure el 2018, en què amenaçava el president de l'Iran.

L'expresident també s'ha fet ressò d'unes declaracions que va llançar ell mateix el 2018 amenaçant el President de l'Iran: "Al president iranià Rouhani: MAI, MAI, AMENACI ALS ESTATS UNITS DE NOU O PATIRÀ CONSEQÜÈNCIES LES COM POCS HO HAN FET".