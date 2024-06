Vodafone España anuncia un ERO per al 40% de la plantilla

El fons britànic Zegona, que gestiona el negoci de Vodafone a Espanya des del començament d'aquest mes, ha plantejat als sindicats un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a un màxim de 1.198 empleats, fet que suposa el 36,65% de la plantilla, integrada per un total de 3.268 treballadors, segons ha informat la companyia a un comunicat.

Vodafone España ha convocat els sindicats per iniciar el període de consultes, tot i que encara no s'ha fixat la data d'inici per a la negociació d'acomiadament col·lectiu.

Aquest procediment sorgeix des del convenciment que és l'única fórmula per garantir la viabilitat i competitivitat de l'empresa a futur i s'aborda amb una actitud responsable i dialogant, des de l'operadora, i amb la voluntat d'assolir el millor acord possible per a totes les parts", ha subratllat l'empresa.

La companyia ha argumentat que l'ERO es deu a "raons econòmiques, productives i organitzatives" davant del "fort deteriorament financer i comercial".

En concret, i segons les dades ofertes per l'empresa, la teleco ha disminuït els seus ingressos totals en un 8% i ha perdut aproximadament 400.000 clients de contracte els dos darrers anys.

"També és degut a la necessitat urgent d'efectuar un canvi organitzatiu i operatiu, amb l'objectiu de redimensionar l'organització per adaptar-se a la nova realitat de mercat i recuperar la competitivitat. Aquest procediment d'acomiadament col·lectiu no afectarà ni la qualitat del servei ni al suport que es presta als clients”, ha afegit l'empresa.

Els sindicats critiquen la decisió

En declaracions a Europa Press, la secretària general de la secció sindical de FSC-CCOO a Vodafone, Beatriz Molino, s'ha mostrat crítica amb la decisió de la companyia d'emprendre aquest acomiadament col·lectiu i ha assegurat que l'objectiu serà aconseguir que les sortides siguin voluntàries.

"Ens sembla una barbaritat. Estem parlant d´un ERO d´unes grans dimensions en una plantilla que ja està molt ajustada. Si ja estàvem ajustats abans, no sé com pensaran fer les coses ara. Ni tan sols han esperat a veure com està la plantilla ( en referència a Zegona) Serà molt difícil un acord que no sigui totalment voluntari. No entenem les presses.

La representant sindical també ha destacat que primer hauran d'analitzar les causes esgrimides per Zegona per tirar endavant l'ERO, alhora que ha recalcat que gairebé no coneixen els nous propietaris --en referència al fons britànic-- i que, de moment, desconeixen quines alternatives es proposaran. Així mateix, ha posat èmfasi que encara no els han convocat per començar les negociacions, si bé la mesa s'haurà de constituir en un màxim de 15 dies.

"Sembla que està fet a propòsit. Ja estem gairebé a l'estiu i ens posarem gairebé a l'agost", ha criticat Molino en relació amb els temps per al desenvolupament de les negociacions davant de la proximitat de les vacances d'estiu. Per part seva, des d'UGT han criticat la "voracitat" de Zegona i ha indicat que el cas de Vodafone "s'estudiarà a les facultats d'economia com un exemple de com la mala gestió pot dilapidar el valor d'una companyia que va arribar a ser líder mundial entre les operadores de telecomunicació".

"Un cop més conflueixen en una empresa del sector de les telecomunicacions la voracitat d'una direcció incapaç d'idear solucions reals als problemes reals que han afectat Vodafone España i la inacció d'una Administració (en referència al Govern) que no va sol·licitar cap garantia per a l'ocupació a l'aprovació de la venda de Vodafone Espanya a Zegona", ha afegit UGT.

Així mateix, el sindicat ha criticat la "falta de visió estratègica" de Vodafone España, la seva "incapacitat de llegir l'evolució del mercat", el seu "menyspre a la innovació i l'R+D" i el seu "servilisme davant la voracitat dels accionistes ". "Ara, Zegona decideix repetir un model fracassat. Reduir i castigar la plantilla per tal d'una suposada futura millora de la posició de la companyia al mercat", ha afegit.

Cinquè ERO a Vodafone Espanya des del 2013

En aquest context, cal recordar que aquest nou ERO a Vodafone és el cinquè que afecta la companyia a Espanya des del 2013, uns acomiadaments col·lectius que, sense tenir en compte l'actual, han suposat la sortida de l'empresa al voltant de 3.200 empleats. En concret, el 2013 l'empresa va executar un ERO que va afectar 620 treballadors, mentre que el 2015 n'hi va haver un altre que va suposar l'acomiadament de 1.059 persones.

A aquest n'hi va seguir un altre el 2019 en què van sortir 1.102 empleats, mentre que el 2021 la plantilla es va reduir en 442 efectius. El nou ERO a Vodafone se suma a altres acomiadaments col·lectius escomesos al sector els últims mesos, com el de Telefónica i Avatel Telecom.

El de Telefónica, resolt definitivament el febrer d'aquest mateix any, es va saldar amb la sortida de 3.420 treballadors de forma voluntària de les tres principals filials a Espanya (Telefònica d'Espanya, Mòbils i Solucions).

Mentrestant, el d'Avatel Telecom es va resoldre fa una setmana just amb la sortida de 674 treballadors, gairebé el 36% de la plantilla de l'empresa, i també contempla adhesions voluntàries.

Nova direcció de Vidafone Espanya

Aquest nou ERO a la teleco es produeix menys de 15 dies després que l'1 de juny passat prengués les regnes de Vodafone España la nova cúpula directiva de la companyia, encapçalada per José Miguel García com a conseller delegat. Amb ell també desembarca a la teleco un renovat equip directiu que passa d'11 efectius a 7 i en què destaca el nou director de la unitat de Consum, Ángel Álvarez, procedent de Digi, on exercia com a responsable del departament comercial.

A més, José Ortiz Martínez va substituir Elena Otero-Novas com a responsable de l'àrea de Legal, Regulació i Seguretat Corporativa de Vodafone Espanya, mentre que Berta Álvarez Stuber va reemplaçar Bülent Bayram com a directora de Recursos Humans.

A això se suma que la directora de Xarxa a Vodafone España, Julia Velasco, ha passat a integrar al seu departament les àrees de Sistemes, Operacions de Client i Ciberseguretat, així com la responsabilitat de Tecnologies de la Informació (TI), unitat gestionada fins a fa uns dies per Sandra Vujovic. Així mateix, la direcció de Finances continuarà liderada per Eloy Rodrigo i la Unitat de Negoci d'Empreses es mantindrà encapçalada per Jesús Suso.