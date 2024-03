per Redacció CatalunyaPress

Vox ha proposat un "peatge obligatori" per a les grans tecnològiques estrangeres que vulguin transferir dades obtingudes en territori espanyol a seus fora del país, a fi de compensar els individus dels qui s'obté la informació a través de les galetes.

La proposta es recull una proposició no de llei que els de Santiago Abascal han registrat al Congrés amb motiu de la nova política de galetes, que dóna a triar els usuaris entre o pagar per rebutjar-les o acceptar-les de manera gratuïta.

Una política que sorgeix de les directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades i que Vox rebutja per considerar-la un “xantatge” que vulnera els drets fonamentals dels espanyols. Prova del rebuig és que la formació va arribar a sol·licitar per aquest assumpte la compareixença a la Cambra Baixa de la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), Mar España.

Denuncien que les tecnològiques transfereixen les dades

El que també denuncia Vox és que, a la pràctica, les empreses titulars dels portals d'Internet poden utilitzar la informació que obtenen de les galetes per a l'estudi de comportament i preferències de l'usuari en cas d'acceptació i també per a la venda a altres companyies nacionals o estrangeres dedicades a lanàlisi de dades.

"Davant la preocupant transformació en la política d'acceptació de galetes que està tenint lloc a l'àmbit digital, els espanyols necessiten certesa quant a l'ús que es dóna a les seves dades", adverteix el grup parlamentari al seu PNL, recollida per Europa Press.

En aquest context, Vox proposa impulsar l'establiment d'una passarel·la de dades de peatge obligatori "perquè les grans empreses tecnològiques estrangeres que vulguin transferir dades obtingudes en territori espanyol a seus a l'estranger, a fi de compensar els individus dels que es obtenen les dades, a més de complir les obligacions fiscals corresponents".

Així mateix, hi ha un segon punt en la proposta que demana promoure la protecció de la sobirania "de les dades dels ciutadans espanyols garantint la màxima informació i transparència en la cessió de dades personals en línia", sempre que no representi una amenaça per a la seguretat nacional, defensa i interès general.