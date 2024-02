Vydura: El medicament que promet acabar amb la migranya a Espanya

per J.C. Meneses Montserrat

La migranya és un problema de salut pública a Espanya. Un 12% de la població pateix episodis d'aquest tipus, i el 80% són dones entre els 20 i els 40 anys.

Aquest problema, però, es pot revertir amb un medicament que va rebre l'aprovació de comercialització per la Comissió Europea el 2022 i que, per fi, ha arribat a Espanya.

Es tracta de Vydura (rimegepant), un fàrmac presentat aquesta setmana pel doctor Jesús Porta-Etessam, cap de Neurologia de l'Hospital Clínic San Carlos i president de la Societat Espanyola de Neurologia. El sanitari ha explicat que la migranya és una patologia "envoltada de força incomprensió i que tendeix a banalitzar-se".

Vydura promet reduir el dolor i els símptomes més preocupants de la migranya. De la mateixa manera actua com a tractament preventiu, per a aquells que tenen almenys quatre crisis de migranya al mes.

El fàrmac ja està disponible a més de 40 països del món, a Europa, Estats Units i Regne Unit. I també a Espanya des del mes de gener passat.

La migranya, un problema de salut mundial

La migranya és una de les principals causes de discapacitat a tot el món, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'ha classificada com una de les 10 malalties més discapacitants, ja que el 90% de les persones amb migranya no poden treballar o fer activitats de la seva vida quotidiana durant una crisi.

Dins d'Europa, aproximadament una de cada deu persones pateix aquesta malaltia, afectant en un percentatge més alt les dones, ja que aquestes la pateixen entre tres i quatre vegades més que els homes.

"Hi ha una important necessitat insatisfeta per a les persones de la Unió Europea que viuen amb el dolor i la discapacitat provocats per la migranya", afirma el doctor Juan Álvarez, director mèdic de Pfizer España.

"Els estudis clínics han demostrat l'eficàcia i la seguretat de Vydura com a tractament preventiu i per a la migranya aguda. La investigació sobre la migranya aguda ha demostrat un alleugeriment ràpid i durador de la cefalea migranyosa i altres símptomes amb una sola dosi, mentre que l'estudi sobre la prevenció d'aquesta va demostrar una reducció significativa dels atacs de migranya amb una dosi en dies alterns. Confiem en l'impacte positiu que Vydura® tindrà en les persones que pateixen aquesta malaltia a la Unió Europea", sentencien des de la companyia.