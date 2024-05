Xavi atribueix els errors del Barça a Girona a la joventut del seu equip

Després de la dolorosa derrota del Barcelona contra el Girona, el tècnic Xavi Hernández no va dubtar a ser crític amb l'exercici del seu equip i va anunciar la necessitat de fer canvis significatius de cara a la temporada que ve si volen competir per títols importants. L'entrenador blaugrana va expressar la seva decepció pels errors comesos i la falta d'efectivitat que ha marcat la temporada.

En les seves declaracions postpartit, Xavi va ser contundent: “Hem perdut el control del partit per errors flagrants que no poden ser. Ens segueix passant. Teníem el partit per sentenciar i ho hem regalat. És un calc del partit del Madrid, de l'altre de Girona . Cal canviar molt per competir l'any que ve.

El tècnic també va assenyalar la manca de maduresa i la tendència de l'equip a ensorrar davant de situacions negatives: "És una pena. Ens ensorrem davant de qualsevol situació negativa. Són errors puntuals. També és falta de maduresa. Espero el proper any competir millor, perquè així és pràcticament impossible”.

Xavi va destacar la importància de millorar l'aspecte mental i psicològic de l'equip: "Cal millorar a l'estat mental i psicològic. Volem la segona plaça i la temporada que ve cal canviar moltes coses per competir millor".

L'entrenador culer va reconèixer el mèrit del Girona pel seu joc i també va felicitar el Reial Madrid pel seu rendiment la temporada. Pel que fa al seu futur, Xavi va indicar que en parlarà al finalitzar la temporada, mentre va prometre esforç i dedicació per lluitar pels títols: "Els dic que ens deixarem la pell per lluitar pels títols".