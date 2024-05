Xavi, al carrer! El Barça confirma la destitució de l'entrenador

Els rumors i les informacions que van començar a circular fa una setmana s'han confirmat aquest divendres i el Barça ha fet oficial que Xavi Hernández deixarà de ser entrenador blaugrana al final d'aquesta temporada 2023-2024, per la qual cosa dirigirà contra el Sevilla el diumenge últim partit a la banqueta blaugrana, segons ha confirmat aquest divendres el club català.

"El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicat aquest migdia a Xavi Hernández que no continuarà com a entrenador del primer equip la temporada 2024-25", va assenyalar en un comunicat el conjunt blaugrana.

"El FC Barcelona vol agrair a Xavi la seva tasca com a entrenador, que se suma a una carrera inigualable com a jugador i capità de l'equip, i desitja tota la sort del món", li desitja el club.

El 25 d'abril passat, el president i l'entrenador de Terrassa havien anunciat la seva continuïtat per a la temporada següent, un canvi de rumb que va arribar després que l'exjugador anunciés el mes de gener després de perdre davant el Vila-real (3-5) que deixaria el càrrec a la fi d'aquesta campanya.

Les crítiques no deixaven d'arribar i l'egarenc va decidir fer un pas al costat a final de temporada. Tot i això, els bons resultats van començar a arribar i van encadenar pràcticament tres mesos consecutius sense perdre, fins al famós partit de tornada contra el PSG.

Tot i perdre també contra el Reial Madrid aquella mateixa setmana, la reunió amb la junta directiva per ratificar la seva continuïtat va arribar aquella mateixa setmana i va afirmar que no se n'aniria de la banqueta culer.

El problema va arribar quan a la roda de premsa prèvia al partit contra l'Almeria, l'egarenc va voler remarcar que la situació econòmica del club no era favorable i que això provocaria que no es pogués fitxar ni tan fàcil com els seus competidors més grans ni tan senzill com a antany.

“Penso que el culer ha d'entendre que la situació és molt difícil. Sobretot, a nivell econòmic. Tenim una situació econòmica que no té res a veure amb fa 25 anys. No estem en les mateixes condicions que altres clubs amb situacions econòmiques molt avantatjoses . Això no significa que no vulguem competir, però aquesta és la situació del Barça en aquests moments. va sentir decebut amb aquest canvi d'actitud.

Sigui com sigui, la qüestió és que Xavi Hernández viurà aquest diumenge el darrer partit al capdavant de l'equip blaugrana i el seu càrrec passarà a ocupar-lo l'alemany Hansi Flick. De fet, segons Mundo Deportivo, el Barça anunciarà el seu fitxatge dilluns que ve.

La seva trajectòria l'avala, ja que va ser l'entrenador del famós sextet del Bayern Munic el 2020, de manera que galons per assumir un vestidor tan complicat com aquest no n'hi falten.