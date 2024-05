Xavi compareix en roda de premsa després del definitiu anunci de la seva destitució

Xavi Hernández s'ha expressat per primera vegada després de la destitució del Barça, i després de publicar una carta. Aquest diumenge s'entrenarà per última vegada el Barça contra el Sevilla. En roda de premsa, Xavi ha compartit els seus sentiments i reflexions sobre el seu temps al club.

"Moltes gràcies a tots. Us trobaré a faltar, encara que no us ho cregueu", va començar dient, agraint a tots els que el van acompanyar en el seu viatge. Quan se li va preguntar sobre la seva gestió, va ser clar i directe: "No ho he de valorar. Saben la meva opinió. Vull anar-me'n tranquil i en pau". El seu temps al capdavant no ha estat senzill, enfrontant crítiques i desafiaments constants, però prefereix deixar enrere les valoracions i enfocar-se al descans que tant necessita. "He contestat perquè m'heu preguntat, però ara només penso en un descans. Volem aquest club i tant de bo es doni l'oportunitat de tornar en un futur".

Al llarg del seu discurs, no hi van faltar els agraïments. "Rafa ha estat un home molt especial, que ens ha transmès confiança fins a l'últim moment. Agraït per l'oportunitat i amb molt d'honor hem intentat donar el màxim". La confiança i el suport de persones clau han estat fonamentals per a ell.

La temporada no va portar els títols esperats, un punt que Xavi no esquiva. "No hem tingut la fortuna o la desgràcia. Ho hem tingut a les nostres mans i hem fallat. No ho hem aconseguit aquesta temporada". Tot i l'absència de títols aquest any, la seva reflexió sobre la trajectòria és positiva i plena d'aprenentatge. "No me'n penedeixo de res. He estat honest amb tots, hem treballat amb honor i amor al club. És un aprenentatge boníssim per al futur".

Reconeixent els errors, va comentar: "No hem competit de la millor manera possible aquesta temporada". Aquest reconeixement reflecteix la seva honestedat i el seu compromís amb l'equip i els aficionats. El seu paper, sempre clar i directe, l'ha dut a enfrontar situacions difícils amb franquesa i transparència.

En abordar les explicacions de Laporta i el rol de Deco, va deixar clar que aquestes són qüestions que han de respondre ells. "Aquesta és una pregunta que han de contestar ells. Les raons les han d'explicar ells". El seu enfocament ha estat sempre respectar les decisions de la directiva i adaptar-se a les circumstàncies. "No ha estat cap problema. Me'n vaig agraït al president, a tots els Directors Esportius. No he tingut cap problema. Al contrari, sóc un home de consens, d'equip i de club. M'he adaptat a totes les circumstàncies molt adverses i no he tingut problema. No em queda cap altra que acceptar perquè Laporta és el que pren les decisions”.

El futur per a ell és un terreny incert però ple de possibilitats. "Ja vaig dir que si no seguia, agafaria un descans, que crec que és necessari. Després a veure què em depara el futur". Sense tancar portes, deixa oberta la possibilitat de tornar al club. "Per què no? M'agradaria. Ho he gaudit, també patit. Una muntanya russa d'emocions. No em tanco la porta. Tant de bo se'm doni la possibilitat de tornar-hi".

El comiat no va ser fàcil, però va ser un moment d'acceptació i desig del millor per al club. "Ahir vaig estar amb el president, em va transmetre les seves raons i només em queda acceptar-ho. Sóc un home de club, sempre estaré a disposició del Barça. Ens vam donar la mà, una abraçada i seré un culer més al camp. Desitjo el millor a tots, sobretot els jugadors”.

En les darreres paraules, es percep una barreja de serenitat i orgull. "Estic bé. Han estat dies complicats. Però estic amb la consciència tranquil·la, orgullós. No ha estat fàcil, ja sabíem que seria una època complicada. Penso que podem estar orgullosos de la feina feta. Amb la consciència tranquil·la d'haver-ho donat tot i intentat ser sempre home de club. Hem entès moltes coses en situacions complicades. honor i un plaer".