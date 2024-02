Xavi Hernández: ''Estem units per competir''

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar que l'"emociona" la implicació actual dels seus jugadors i, malgrat l'"accident" de l'empat contra el Granada, es va mostrar convençut de poder acabar bé la temporada i de continuar lluitant per LaLiga EA Sports i per la Lliga de Campions, que ja és a l'horitzó tot i que està centrat a guanyar el Celta de Vigo aquest cap de setmana.

"La meva percepció és que anirem bé i les coses aniran sortint. Tot i l'empat, que va ser una desgràcia i accident, davant el Granada veníem de fer dos bons partits i ara vénen partits importants i vull pensar que es veurà la reacció de l'equip. Tinc la confiança del president i de Deco i la implicació dels jugadors a mi m'emociona. Estem units per competir", va assegurar en roda de premsa.

En aquest sentit, després del duel contra el Granada, va assegurar que va veure els jugadors "fastiguejats". "El compromís que tenen és extraordinari i volen guanyar. Els importa molt quan perdem i estan fotuts, i és l'important. Competirem pel que ens arribi, l'any passat va donar per a dos títols", va recordar.

"La reacció de l'equip és estar fastiguejat i voler guanyar. Si no, seria moment de marxar i prendre decisions dràstiques, però no ho veig així. Encara estem a temps i vull seguir pensant en positiu", s'ha sincerat.

Per això espera poder seguir a la línia ascendent de joc i sobretot, lluny de casa.

“El Celta des dels rivals més treballats tècnicament, Benítez és molt metòdic. El Celta ha merescut molts més punts dels que té, fan les coses molt bé. Tenen clar a què juguen, poden variar el sistema. Benítez és un grandíssim entrenador i el seu equip té les coses molt clares. Així que sortida molt complicada. Les coses ens estan sortint millor fora i demà és una jornada més per demostrar que podem continuar competint”, va al·legar.

“Estem obligats a collir èxits ia guanyar partits i si volem optar encara al títol de Lliga demà hem de treure tres punts. Ja hem fallat suficient i no podem fallar més. No depenem de nosaltres mateixos però hem de seguir. Continuo pensant que podem acabar bé la temporada", va afegir.

Pel que fa a les llistes d'entrenadors futuribles, ho veu "normal". "És normal i lògic que surtin noms. Prenc la decisió pel bé del club, a qui anteposo a la meva carrera. Ho veig normal. Però no ens importa gaire, estem centrats a la feina perquè queda per competir Lliga i 'Champions' i les lluitarem", va recalcar.

D'altra banda, tampoc creu que afecti els jugadors que es parli de sortides. "Diria que no afecta. L'any passat es va acabar el mercat hivernal i es va parlar que Ansu estava en venda. Però nosaltres estem motivats, seguim competint, veig el vestidor molt bé i entrenant molt bé. Estem units amb Laporta, amb Deco, per acabar bé la temporada. Des de dins el missatge és d'unió, tranquil·litat, feina i ganes de fer-ho bé", va aportar.

D'altra banda, no va voler opinar sobre la possibilitat que el davanter francès Kylian Mbappé, després de confirmar-se la sortida del PSG, recali al Reial Madrid.

"No tinc gaire a dir. S'ha fet oficial que se'n va del PSG, quan sigui oficial m'ho tornes a preguntar. La nostra situació és una altra, acabar bé la temporada i centrar-nos a 'Champions' ia LaLiga anar retallant. No ens preocupa res més", va reiterar.

Pel que fa als seus jugadors, va assegurar que tant Frenkie De Jong com Gavi haurien de seguir a Barcelona la temporada que ve.

"És una evidència, no cal ni dir-ho. És un jugador importantíssim, està a gust del club. Dependrà del club i d'ell, però és moment d'estar units. Queden gairebé quatre mesos de temporada i no és moment de parlar de sortides "Però Gavi s'ha de quedar, és culer i ha de ser un dels capitans en el futur. Gavi ha de ser el Barça del futur", ha opinat.

Molts gestos fets com 'culer'

D'altra banda, al final de la compareixença Xavi va ser preguntat amb quin gest fet com a culer es queda.

"He tingut molts gestos com 'culer', des d'animar com a nen i com a professional sempre prioritzar el Barça. Un dels últims gestos és posar diners de la meva butxaca per venir a entrenar-me", ha recordat.

"O amb 18 anys no escoltar l'oferta del Milan. Sempre he prioritzat el club perquè ho sento així. L'últim gest és anticipar la meva sortida perquè crec que és el millor. I vaig dir al president que el darrer any de contracte no feia falta (cobrar-ho), i que ho fes servir per al següent entrenador. He fet molts gestos perquè ho sento així com 'culer'", s'ha sincerat.

A més, va voler enviar un missatge d'agraïment a l'afició: “Ho hem lluitat i donat tot. L'afició és conscient de la realitat que tenim, difícil a nivell econòmic. I tot i així hem guanyat dos títols la temporada passada i aquesta encara en tenim dos per competir.La sensació que tinc és que l'afició ha entès la situació i crec que la meva etapa com a entrenador serà positiva, més enllà del llegat de futbolistes hem aconseguit dos títols.I vinga qui vingui, que animin com han fet amb mi. estat un plaer anar a l'estadi", va confirmar.