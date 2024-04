Xavi Hernández: ''Arriba la part emocionant de la temporada''

per Redacció CatalunyaPress

Xavi Hernández, entrenador del Futbol Club Barcelona, va comparèixer davant els mitjans després de la victòria del seu equip davant el Cadis Club de Futbol, al Nuevo Mirandilla, per 0-1. L'egarenc va lloar els seus jugadors, i va avisar que ara ve el millor de la temporada.

"Entenc la desconfiança per la meva decisió, però conec el grup i no tenia cap dubte que faríem un pas endavant com a grup. Som més solidaris, tenim més ambició... És evident que estem en el millor moment de la temporada", va explicar. , en al·lusió a aquella dimissió que va presentar després del famós partit contra el Vila-real, a casa.

Des de llavors, l'equip està invicte, i ha ofert grans actuacions, com les que van suposar una victòria davant de l'Atlètic de Madrid o davant del París Saint-Germain. "Ve el millor. Dimarts és una autèntica guerra, i després el Clàssic. Ve el que és bonic i emocionant", va afegir, en relació amb els partits d'aquesta setmana davant el PSG i el Reial Madrid.

I per què ha passat aquesta millora meteòrica? "Hem millorat el joc posicional. Estem bé a les vigilàncies. Hem dominat gairebé tot el partit. Hem competit molt bé. Encara que hem patit. Estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre en tres mesos, l'equip es sent còmode i confortable", va explicar Xavi.

Sobre Pau Cubarsí i la seva titularitat el dia en què molts altres grans jugadors van descansar, el campió del món va explicar que “té menys fatiga, ha participat menys al llarg de la temporada. No sembla que tingui 17 anys. equip". I sobre Joao Félix, el golejador del partit, va celebrar que “és un jugador de talent. Està feliç. El gol és un golàs però, a més, pressiona, entén quan ha d'anar per dins o per fora. Avui ho ha fet de meravella ".