Xavi s'acomiada dels aficionats del Barça: consulta la carta íntegra

per J.C. Meneses Montserrat

Xavi Hernández ha enviat una carta als aficionats del Futbol Club Barcelona després que la directiva del club comuniqués que prescindiran dels seus serveis. L'encara entrenador del Barça s'ha obert en canal amb un text on afirma que no és fàcil “deixar el club de la teva vida”, i s'ha desfet en agraïments cap a totes les persones que formen part del club. El de Terrassa ha escollit el camí de l'elegància per abandonar el club, i fins i tot ha tingut el detall de donar les gràcies al president del club, Joan Laporta.

A continuació, podeu veure la carta íntegra:

"Estimats amics, diumenge acabarà la meva etapa a la banqueta del Barça. Mai no és fàcil deixar el club de la teva vida, però n'estic molt orgullós, després de dos anys i mig al capdavant d'un vestidor que ha estat com una segona família.

Vull donar les gràcies a l'afició pel suport i l'afecte, que sempre han estat al meu costat i m'han demostrat en tot moment el mateix amor que a la meva etapa futbolística. Des de diumenge seré un culer més a les grades, ja sigui ara a l'Estadi Olímpic o en uns mesos al Nou Camp Nou. Perquè abans de ser jugador o entrenador sóc fan del Barcelona i només vull el millor per al club de la meva vida, que sempre em tindrà a la seva disposició.

Vaig treballar amb un gran grup de jugadors i un staff increïble. Gràcies a tots hem aconseguit els objectius proposats, culminant l'any passat amb una Lliga i una Supercopa. Aquesta temporada les coses no han sortit com volíem, però ens hem deixat la pell i hem ajudat a créixer una nova generació de joves futbolistes de La Masia que ens il·lusionen tots els fans barcelonistes.

Moltes gràcies a tothom. Als aficionats, els jugadors, al staff, els empleats del club, el president, la junta directiva, els directors esportius, els mitjans de comunicació i tots els que he compartit el viatge durant aquestes dues temporades i mitja.

Li desitjo el millor al club que tinc al meu cor

Visca el Barça”.