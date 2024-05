Xavi, sobre Laporta: ''Si no ens veiem ara, serà demà''

Xavi Hernández, entrenador del Barça, es va expressar després de la victòria folgada davant el Rayo Vallecano. El tècnic egarenc, que està vivint uns dies rars per la filtració del seu possible acomiadament, llança pilotes fora i assegura que la seva relació amb el president és bona.

En primer lloc, Xavi va expressar la satisfacció per la victòria i el rendiment de l'equip. "Anàlisi positiva de la victòria d'avui. Ens hem sentit còmodes encara que ells han posat una teranyina que ens ha costat. Estem concedint més en defensa, però l'equip s'ha sentit bé, el gol ens ha ajudat. Hem aconseguit l'objectiu de mínims , ser segons, que ens dóna l'oportunitat de lluitar l'any que ve per un títol més", va declarar.

El tècnic també va destacar la importància dels joves jugadors. Sobre Pedri, va comentar: "Els gols són la millor recepta per guanyar confiança i, si a sobre en fiques dues... necessita continuïtat, ritme, que li ha faltat després de les lesions. Li falta ritme, confiança però això li vindrà molt bé".

Pel que fa a Lamine Yamal, Xavi va expressar la seva admiració: "Amb 16 anys que tothom sàpiga que quan tingui la pilota passen coses diferencials, estem parlant d'un jugador molt important. És gaudir-lo, veure'l feliç, cuidar-lo...".

Xavi va esmentar la seva constant comunicació amb el president Laporta: "El missatge és el mateix. Si tinc alguna notícia per donar, us la donaria, com sempre. Si no ens veiem ara, serà demà, passat a l'altre... tinc contacte permanent amb ells. L'altre dia em va donar l'enhorabona per la victòria". El tècnic va mostrar el seu agraïment a l'afició: "Agraeixo a l'afició, que sempre em canta, em corea, sempre he tingut l'estima de la grada, n'estic molt agraït".

Això sí, Xavi va deixar clar el descontentament amb els càntics en contra del president: "No m'agrada quan xiulen o canten en contra d'una persona del club, és desagradable. Agraeixo a l'afició, que sempre em canta, em corea, sempre he tingut l'estima de la grada.

L'entrenador va emfatitzar la importància de la unió: "Fa tres setmanes parlem d'unió, projecte, il·lusió, ambició... la meva no ha canviat per més que la gent escrigui o es pronunciï. Vull començar la temporada que ve amb la màxima il·lusió ".

Xavi va reflexionar sobre la temporada de l'equip: “Crec que hem millorat en el joc, encara que la gent dirà què dius? Aquest any no hem competit en moments claus, hem fallat en partits importants. Però hem millorat en el joc. el joc posicional és millor... però hem comès molts errors i hem regalat partits”.

L'entrenador també va parlar sobre la planificació per a la temporada que ve: "Estem en contacte amb Deco, caldrà parlar amb jugadors". D'altra banda, Xavi va felicitar el Reial Madrid per la seva temporada: “Ha canviat el Reial Madrid, ha fet una puntuació històrica. És un dels millors clubs del món, és a la final de la lliga de campions. És un superequip. una puntuació molt difícil”.