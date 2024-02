Xavier Riba: '¿A què se li té por? La tecnologia ve a complementar'

Xavier Riba és soci i cofundador de l'empresa Innovae a més de portar la direcció comercial i dirigir l'oficina que tenen a Catalunya. Riba és consultor especialitzat en realitat augmentada, realitat virtual i dispositius wearable.

Innovae és un grup empresarial líder en l'aplicació de solucions basades en la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada per potenciar el rendiment dels treballadors a nivell industrial i millorar els processos formatius en l'àmbit de l'educació.

Amb 18 anys d'experiència i més de 500 projectes realitzats, l'equip d'Innovae ha demostrat el seu compromís i l'experiència a l'avantguarda d'aquestes tecnologies.

A què es dedica Innovae?

Innovae és una empresa especialitzada en aplicar tecnologies de realitat estesa, que són el compendi de realitat virtual, realitat mixta, realitat augmentada, i aplicar-les tant a l'àmbit industrial com a l'àmbit educatiu.

A la part industrial, treballem és instal·lar els nostres productes i fer projectes per a les empreses industrials. Estem molt focalitzats en resultats, és a dir, intentem que les empreses maximitzin els seus resultats mitjançant l'optimització de processos i la millora de la formació d'operaris.

A la part educativa, treballem la part de simuladors virtuals per a la formació professional, col·laborant amb universitats i algunes institucions educatives.

Us enfocau prou en l'educació, per què?

Estem enfocats a l'educació, però també treballem molt per a la indústria, per això som aquí al D-factory.

L'educació és un sector on la tecnologia i la realitat virtual estan entrant molt fort perquè els alumnes utilitzin simuladors de realitat virtual per aprendre qualsevol tipus de tasca, professió o habilitats.

A la indústria, tenim més de 400 projectes implantats ja amb solucions. Les pròpies eines permeten a les empreses digitalitzar processos, informar operaris en temes de prevenció, aprendre treballs concrets abans de realitzar-los al seu dia a dia, contractar gent nova, o fins i tot per fer Reskilling i upskilling de treballadors per donar-los més polivalència s'utilitza formació virtual .

Com reaccionen els treballadors davant d'aquestes formacions virtuals?

Depèn de la tecnologia, ara estem en una època de canvi i cada dia estem més oberts a la revolució tecnològica i cada cop és molt més fàcil, però és veritat que hi ha una petita adaptació en el procés.

Quan treballem, per exemple, formant operaris en línies productives amb tauletes, ells aprenen un procés i clar el medi ja el coneixen perquè tothom té un mòbil tàctil.

La majoria té una tauleta o dispositius a casa, de manera que, és un mitjà que és nou a la feina. Perquè fins ara la majoria ho ha treballat de memòria o amb manuals, aleshores començar a treballar amb tablets és senzill per a ells, tecnològicament parlant.

Per tant, allò que és l'adaptació de l'operari és senzilla quan treballes amb dispositius que coneix.

Amb la realitat virtual, és diferent perquè aquest si és un mitjà molt més nou per a ells. Posar-se unes ulleres i aprendre de manera nova té avantatges i desavantatges perquè a les parts inicials ha de passar una petita corba d'aprenentatge.

Quan tu et poses unes ulleres per primera vegada has d'entendre que estàs en un entorn totalment immersiu, t'has de familiaritzar amb uns comandaments, amb els quals interactuaràs amb els elements interactius dins de l'escena.

Sempre dic, només són els primers 5 minuts, passats aquests primers 5 minuts la gent s'adapten de manera molt ràpida. S'adonen que és fàcil, intuïtiu, quan s'adonen d'aquest canvi de xip que el celebro fa ràpidament, i de manera gairebé automàtica, la seva percepció és molt bona.

Hem treballat amb empreses que ens han dit que els treballadors els estan preguntant, sent quan tornarem a formar-nos amb realitat virtual? És clar en treballar en primera persona és semblant a un videojoc i són coses noves i als treballadors els agrada.

| Catalunya Press

La bretxa digital és més senzilla després de superar la corba daprenentatge?

La bretxa digital està a dos nivells, és a nivell usuari, que s'ha de posar l'ullera i que quan ho prova li agrada, però després també està a un nivell directiu.

Les empreses tenen a veure els avantatges de tot això i sí que hi ha una bretxa digital moltes vegades. S'estimen més continuar formant de manera tradicional perquè s'ha fet d'aquesta manera tota la vida, però fer-ho de manera interactiva/ immersiva en primera persona, amb resultats està demostrat que és molt millor.

Òbviament no per a tot, la formació virtual serveix per a certs àmbits, en prevenció, per exemple, perquè poses l'usuari en entorns perillosos, per a temes de procediments complexos que hagis de fer moltes repeticions, per a entorns on hi ha una despesa força abundant en material entre altres.

És clar que hi ha molts àmbits on et permet repetir les vegades que vulguis, equivocar-te, en maquinària pesada si t'equivoques pots provocar un accident i pèrdues econòmiques i amb la realitat virtual aquest risc no hi és.

Però hi ha molts àmbits on la bretxa digital no està tant en l'adopció de l'usuari, que existeix, hi ha un canvi també que els directius, les empreses hi apostin, cal trencar aquestes dues bretxes.

Creieu que la gent del carrer està preparada per a aquesta tecnologia?

Totalment, de fet, si t'hi fixes, estem molt més adaptats a la tecnologia en el nostre dia a dia que a les empreses. Tothom treballa amb un dispositiu, tothom té un mòbil avançat, quants processos encara es fan amb fulls de paper i es podria fer amb mòbil?

El canvi ve quan la tecnologia massivament s'ha adaptat al nostre dia a dia domèstic. Per què? Per aquesta resistència al canvi, si utilitzes tecnologia massa avançada als treballadors que no la coneixen és més arriscat que si els fas treballar amb una tecnologia que coneixen i per què la coneixen? Perquè al seu dia a dia ho tenen.

La gent té por de la tecnologia perquè diu que substituirà llocs de treball i generarà més atur, tu què creus sobre això?

Durant tota la història de la indústria s'ha incorporat tecnologia i cada vegada hi ha hagut més llocs de treball, és a dir, la gent a quina tecnologia tenen por? La tecnologia ve a complementar.

Des d'Innovae, nosaltres creiem que la tecnologia ha de ser un complement pel treballador. Sempre hem parlat de l'Smart operator, treballadors que equipats amb un mòbil, una tauleta, unes ulleres de realitat mixta poden fer la feina de manera més fàcil, més intuïtiva i més segura per a ells també. Hi ha tecnologies que substitueixen certes feines, però n'hi ha hagut sempre.

I se'n generen de nous?

És clar, al final, si tu pots a través de dispositius fer o exercir coses de més valor, t'estàs llevant de fer feines més monòtones, més arriscades i pots fer coses de molt més valor per a l'empresa.

No sé quines feines hi haurà o en quins entorns la tecnologia substituirà gent, però això ha passat sempre. Si parlem de telefonia, per exemple, abans hi havia una persona que connectava els cables amb altres, la gent també ha estat substituïda i ningú no es queixa dels telèfons o dels mòbils i de l'evolució.

Podem parlar de moltíssims casos on la tecnologia diguem, no és que substitueixi el que fa és aportar més valor.

Una altra de les resistències a la tecnologia és que és bona la solució, però és cara o tenen la sensació que és cara? Si diuen que és cara, és o perquè han vist que els resultats no són tan bons pel preu que van pagar.

Es rendibilitza, no?

Les coses són cares o barates depenent de la rendibilitat, si tu inverteixes de tres mil euros i per a tu és súper cara és perquè no li has tret profit i pots fer una inversió de 60 mil euros que en treus profit en 1 any, i hi ets guanyant diners. Les coses són cares o barates depenent del rendiment que els surti.

Voleu dir que una tecnologia és cara perquè el dispositiu val 800 euros? Un cotxe és car o barat? Depèn del que ho facis servir. Moltes vegades caiem en prejudici, les coses no són cares o barates de per si mateix.

Com vau entrar a D-factory?

Nosaltres vam aterrar aquí des del primer dia, vam ser dels primers. A l'octubre va fer dos anys que som aquí. Ens acostem aquí una mica per aquesta idea de ser en un ecosistema que unes diferents tecnologies.

Nosaltres en treballar en indústria, en aquest paradigma de la indústria 4.0, és un compendi de diferents tecnologies que unides entre elles potencien/maximitzen els resultats.

És com fer realitat aquesta unió de diferents tecnologies aquí en un edifici, hi ha gent que fa biotech, gent que fa fabricació activa, hi ha gent que fa supersònica, hi ha gent que com nosaltres fa realitat augmentada, realitat virtual, gent que fa robòtica.

Amb la qual cosa hi ha oportunitats de col·laboració en projectes d'indústria 4.0 i al final els líders de mercat han d'estar als edificis emblemàtics i que estiren el carro. Amb la qual cosa havíem de ser aquí, ho teníem clar i vam seguir apostant per ell.

En què us ha beneficiat?

Aquí hi ha negocis molt importants, és un edifici on el que es promou és aquesta cooperació entre empreses líders, pot ser networking, esdeveniments o visites.

Ser l'edifici referencial al sud d'Europa de la indústria 4.0. A nosaltres ens ha beneficiat sobretot en això, a les sinergies que estem traient aquí entre empreses i el suport del Consorci, per a nosaltres és molt important, és un punt molt important on agafar-se perquè ells empenyin.

La veritat que nosaltres estem molt contents amb aquest ecosistema.