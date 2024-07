La xifra de militars ucraïnesos morts des que va començar la invasió russa

per Redacció CatalunyaPress

Les Forces Armades d'Ucraïna han xifrat aquest divendres 5 de juliol al voltant de 550.000 els militars de Rússia morts o ferits en combat en el marc de la invasió del país, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.

L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha apuntat en un comunicat publicat al seu compte a la xarxa social Facebook que "les pèrdues totals en combat de l'enemic" ja ascendeixen a "prop de 548.580", incloses 1.110 baixes durant els enfrontaments registrats durant l'últim dia .

En aquest sentit, ha recalcat que des de l'inici de la invasió han estat destruïts 8.142 carros de combat, 14.831 sistemes d'artilleria, 878 sistemes antiaeris, 360 avions, 326 helicòpters, 11.751 drones, 28 embarcacions i un submarí equipament militar de l'Exèrcit de Rússia.

El portal independent rus Mediazona xifra en 56.858 el total de militars russos morts en combat, si bé destaca a la seva pàgina web que la xifra més probable de morts ronda els 85.000, xifra també molt superior a la facilitada per Moscou, que fa mesos que no actualitza balanços.

Durant els últims mesos, les tropes russes han aconseguit diversos avenços en les seves ofensives a les províncies de Donetsk i Khàrkiv, situades a l'est i al nord-est del país, respectivament, inclosa la recent presa d'un barri de Chasiv Yar, una localitat a Donetsk d'importància estratègica per a l'avenç rus a aquesta zona d'Ucraïna.

Més de dos anys de guerra

La invasió russa d'Ucraïna, iniciada el 24 de febrer del 2022, constitueix una escalada de la guerra russo-ucraïnesa que va començar després dels successos de l'Euromaidan el 2014.

La invasió va estar precedida per una concentració militar russa a les fronteres d'Ucraïna, que va començar a mitjans del 2021. Durant aquest període de tensió diplomàtica, el president rus Vladímir Putin va criticar l'ampliació de l'OTAN posterior al 1997 mentre negava repetidament que Rússia tingués plans d'envair Ucraïna.

No obstant això, el 21 de febrer següent, Rússia va reconèixer la República Popular de Donetsk i la República Popular de Lugansk, dos estats autoproclamats a la regió de Dombás, a l'est d'Ucraïna, i va enviar tropes a aquests territoris. L'endemà, el Consell de la Federació de Rússia va autoritzar per unanimitat Putin a utilitzar la força militar fora de les fronteres de Rússia.

El 24 de febrer, Putin va anunciar (en un missatge televisat) una "operació militar especial" a les províncies de Donetsk i Lugansk; els míssils van començar a impactar a diversos llocs d'Ucraïna, i les forces terrestres russes van entrar al país, donant inici a diferents ofensives.