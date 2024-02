La Xina crea un dispositiu per evitar que els seus avions apareguin al radar enemic

Un equip de científics i enginyers de l'oest de la Xina ha desenvolupat un dispositiu furtiu de plasma de nova generació que pot fer que gairebé qualsevol avió militar desaparegui d'una pantalla de radar, segons ha publicat South China Morning Pos t.

A diferència dels seus predecessors, que generen un núvol de plasma que cobreix un avió, aquesta innovació es pot adaptar per adaptar-se a una secció sensible d'un avió militar: S'instal·la a àrees com la cúpula del radar, la cabina o altres llocs que són més propensos a la detecció del radar enemic.

Aquest "dispositiu furtiu de plasma de feix d'electrons tancat", que se centra a protegir àrees clau en lloc de tota l'aeronau, es pot activar en qualsevol moment per enganyar els operadors de radar.

Té molts avantatges, com “estructura simple, ampli rang de potència ajustable i alta densitat de plasma”, va escriure Tan Chang, un científic involucrat en el projecte, en un article revisat per parells publicat al Chinese Journal of Radio Science al desembre.

Aquesta nova solució tècnica aviat podria arribar a diversos avions militars per satisfer la creixent demanda de la Xina de capacitats militars superiors. Aeroespacial de la Xina, el contractista de defensa aeroespacial més gran del país.

El plasma, compost per partícules carregades elèctricament, interactua amb les ones electromagnètiques duna manera única. Quan les ones electromagnètiques, com les emeses pels radars, interactuen amb el plasma, fan que les partícules es moguin ràpidament i xoquin, dissipant l'energia de les ones i reduint la força del senyal reflectit.

Aquesta interacció converteix l'energia de les ones electromagnètiques en energia mecànica i tèrmica de les partícules carregades, disminuint la força de les ones i posteriorment afeblint el senyal del radar reflectit. Fins i tot un avió de combat convencional, no dissenyat per al sigil, pot reduir significativament la seva signatura de radar amb aquest dispositiu furtiu de plasma, cosa que podria canviar les regles del joc en el combat aeri .