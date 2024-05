El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, farà dilluns que ve la seva ajornada visita a Espanya amb vistes, entre altres coses, a signar l'acord de seguretat amb el Govern, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del desplaçament.

Zelenski tenia previst viatjar a Madrid el 17 de maig passat però l'agreujament de l'ofensiva russa sobre la ciutat de Kharkov, la segona del país, el va portar a ajornar-la, malgrat que des de la Casa del Rei ja se n'havia notificat.

En aquesta ocasió, ni Moncloa ni Zarzuela no han volgut confirmar l'arribada del president ucraïnès per raons de seguretat. Tots els desplaçaments de Zelenski a l'estranger es preparen amb la màxima cautela i no solen confirmar-se fins que no són a la destinació.

Així va passar el mes d'octubre passat, quan el president ucraïnès es va desplaçar a Granada per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea. Aleshores, la seva presència no es va confirmar fins que ja estava a terra espanyol.

El motiu principal del viatge serà la signatura de l'acord de seguretat que han negociat de manera bilateral els dos governs i que està en línia amb els subscrits pels països del G7 i d'altres europeus. L'objectiu d'aquest acord és que Ucraïna pugui tenir previsibilitat quant a l'ajuda en matèria de seguretat que rebrà durant un cert període de temps.

A falta que s'anunciï oficialment l'agenda de la visita, s'espera una trobada amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha viatjat dues vegades a Kíev des de l'inici de la invasió russa el febrer del 2022, per poder signar aquest acord.

Així mateix, també hi haurà una trobada amb el Rei Felip VI, amb qui ja es va reunir durant el seu viatge a Granada, a la qual seguirà, si es manté el previst per al viatge fallit, un dinar en honor seu al Palau Reial. L'estada es podria completar amb algun tipus d'acte al Congrés dels Diputats.