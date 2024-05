Absolen Rafael Amargo pel delicte de tràfic de drogues

per Helena Celma

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt el bailaor Rafael Amargo d'un presumpte delicte contra la salut pública del qual havia estat acusat per la Fiscalia de Madrid en relació amb la venda de droga al seu antic pis de Malasaña de la capital.

Així consta en una sentència en què els magistrats exoneren el bailaor, el seu exproductor Eduardo de Santos i una altra persona jutjada pels mateixos fets.

Rafael, que va ingressar a la presó provisional al desembre després d'incomplir les mesures cautelars imposades pel jutge al no presentar-se en diverses ocasions a la seva compareixença setmanal als jutjats, es troba en llibertat provisional des del 12 d'abril passat, data en què el judici va quedar vist per a sentència.

Aquesta mesura es va acordar a instàncies de la Fiscalia de Madrid per assegurar la celebració del judici després de trencar les mesures imposades de signar davant del jutjat.

A la seva declaració, l'artista ha manifestat que no tenia necessitat, "gràcies a déu", de dedicar-se "a una altra cosa que no siguin les arts escèniques", recordant que ha estat "bandera i baluard a Espanya" del flamenc i comparant-se amb Lola Flores per la seva "generositat".

"Porto tres anys i mig callat i estic content per estar amb vosaltres. He de dir la veritat i tota la veritat d'aquest delicte provocat", va assenyalar.

Amarg s'enfrontava a una condemna de nou anys de presó per un delicte contra la salut pública per vendre presumptament estupefaents al seu domicili.

En els informes, el seu advocat Marcos García Montes va sol·licitar la seva lliure absolució, i en el cas que fos condemnat, que se li apreciés una eximent completa per addicció a les drogues i se'l sotmetés a un tractament ambulatori.

Les intervencions telefòniques i el testimoni dels investigadors de la Policia Nacional eren la principal prova de càrrec que tenia la fiscal per sustentar la seva acusació.

Els advocats del bailaor van intentar impugnar aquestes escoltes. Els investigadors i la Fiscalia de Madrid sostenien que Rafael Amargo i Eduardo realitzaven "compres conjuntes" destinades a finançar l'obra de 'Yerma', extrem que neguen els acusats en necessitar com a mínim 100.000 euros.

En el seu informe, la fiscal va manifestar que el tràfec de persones al pis de Rafael, el segon dreta del número 4 del carrer La Palma, a l'època dels fets investigats estava acreditat pel testimoni dels agents de la Policia Nacional.

La representant del Ministeri Fiscal va esmentar les escoltes intervingudes entre l'agost i el novembre del 2020 en què es parlava de quantitats de droga que sobrepassen l'autoconsum i que determinen la notòria importància --penat d'entre 6 a 9 anys de presó-- citant una conversa en què una persona li demana unes 500 pastilles i una altra en què Rafael afirma que vol un quilo de metamfetamina.

Tot i això, i tal com acabem de conèixer, l'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'artista, que ha rebut la notícia amb gran alegria després de més de 3 anys defensant la seva innocència de les acusacions