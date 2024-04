L'actitud de Daniel Sancho al judici complica el seu futur a Tailàndia

Finalitza la tercera sessió del judici a Daniel Sancho a Tailàndia pel presumpte assassinat premeditat i esquarterament d'Edwin Arrieta el 3 d'agost del 2023, pel qual el fill de Rodolfo Sancho es podria enfrontar a la pena de mort.

Tot i que el seu equip de defensa està convençut de poder demostrar que es va tractar d'un "homicidi imprudent" després d'una baralla en què el cuiner espanyol es va defensar d'un intent d'agressió sexual per part del que era el seu amic, i lluitaran per que sigui condemnat a un màxim de 8 anys de presó, el futur de Daniel es complica a mesura que avança el procés.

I és que encara que les mesures de seguretat al judici són extremes i el jutge ha advertit els presents a la sala que podrien anar a la presó si filtren informació als mitjans de comunicació, sí que ha transcendit com s'està comportant el fill del popular actor i quina és l'actitud per la qual han hagut de cridar l'atenció més d'una vegada.

Engrilletat de peus i mans -i amb nombroses ferides i blaus a causa de les cadenes Daniel està exercint del seu propi advocat, ja que a Tailàndia està permès que els acusats facin preguntes als testimonis.

I, pel que sembla, el jove estaria comportant-se d'una manera "vehement", introduint preguntes "capcioses" amb "mirades desafiadores" i emetent "judicis de valor", per la qual cosa el jutge l'hauria cridat a l'ordre.

Aquest dimecres, a més, el cuiner hauria comès un greu error. Després que Marcos García Montes hagi explicat que intentaran invalidar el procés perquè no es van respectar els drets de Daniel, entre altres coses perquè durant els interrogatoris i la reconstrucció del crim no se li va proporcionar una traductora a l'espanyol, el jove ha fet un pas en fals que demostra una gran contradicció.

Descontent, va manifestar queixes vehements per la traducció de la persona designada per la cort tailandesa i va demanar al jutge permís perquè exercís de traductora la dona que acompanya en tot moment Rodolfo, que no tradueix l'espanyol sinó l'anglès.

Un idioma que Daniel parla perfectament, per això es desmunta l'estratègia dels seus advocats.

No és l'únic problema per al fill de l'actor, ja que el fiscal ha presentat més proves per recolzar que hauria assassinat Edwin de forma premeditada, com el dibuix que va fer el mateix Sancho detallant de manera detallada les parts en què va esquarterar el cadàver del cirurgià colombià després d'acabar amb la seva vida.

I els dos testimonis que han declarat avui dijous, els policies que van començar la investigació i van interrogar Daniel després de la seva detenció, han ratificat tot el que van dir als informes, sostenint que hi ha proves i evidències que condueixen que l'assassinat va ser premeditat.

En aquesta tercera sessió el xef ha tornat a estar acompanyat pels seus pares; Rodolfo Sancho, que arribava tard a la Cort i no ha fet declaracions a la premsa després de la seva comentada actitud de dimecres -quan va acusar els reporters d'empènyer-lo i fer-li la traveta, i els va advertir que podrien tenir un problema ja que a Tailàndia està prohibit gravar les persones al carrer-, i Silvia Bronchalo, que una vegada més ha ocupat un seient al final de la sala i un cop finalitzada la jornada s'ha limitat a afirmar que "tot ha anat bé" Daniel no tornarà a asseure's banqueta dels acusats fins d'aquí a 6 dies a causa de la festivitat des de divendres i fins dimarts del Songkran o Any Nou Budista a Tailàndia. Serà dimecres que ve quan es reprengui el judici, que cada vegada pinta pitjor per al fill de Rodolfo.