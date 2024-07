L'actor Miguel Herrán confirma la seva ruptura amb Celia Pedraza

per Redacció CatalunyaPress

Tot i que tot semblava marxar a la perfecció després de l'arribada del seu primer fill en comú, Miguel Herrán i Celia Pedraza han decidit posar punt final a la seva història d'amor. Enmig d'alguns rumors sobre un possible distanciament a la parella els últims mesos, ha estat l'actor qui ha confirmat la ruptura a través d'una història a les xarxes socials.

"Avançant-me a possibles rumors. M'agradaria informar que fa un temps, tant Celia com jo, vam decidir que la nostra relació sentimental prengués rumbs diferents", ha escrit l'actor de 'La Casa de Paper' al compte d'Instagram.

Amb aquest missatge Miguel deixa clar que ha estat una decisió conjunta i que, a més, ja es va prendre fa un temps encara que no hagi transcendit als mitjans.

Sempre molt discrets amb la seva història d'amor, Miguel i Celia han recorregut a les xarxes socials per compartir amb els seus seguidors alguns dels moments més importants de la seva vida com va ser el naixement de la seva filla a qui van anomenar Maria en honor a la seva tia, la coneguda actriu María Pedraza.

La petita, que arribava al món el mes de gener passat, es convertia en un pilar fonamental per a la parella que ha gaudit al màxim de la nena durant els primers mesos de vida. "Us vull", escrivia llavors Miguel al costat d'una fotografia en què apareixien també María i Celia minuts després del part.

De moment no han transcendit els motius de la ruptura, però el que tenen clar és que la bona relació la mantindran pel bé de la petita de només sis mesos. La seva història d'amor va començar l'abril del 2023, quan es van deixar veure per primera vegada al Gran Premi de Portugal de Motociclisme amb María Pedraza, un suport fonamental per als dos membres de la relació.

María i Miguel van coincidir per primera vegada al set d'Elit, quan la primera temporada donaven vida a Marina i Christian.

Per tant, l'actor torna a estar solter, cosa que segurament ha alegrat alguna fan.