Una actriu de High School Musical anuncia el seu segon embaràs

Gairebé dues dècades han passat des que es va estrenar el primer lliurament de High School Musical. Poca cosa queda dels adolescents que van enlluernar el món, ara són adults i adultes que han seguit endavant amb la seva vida.

Una de les que ha alegrat al món és precisament Ashley Tisdale, que va encarnar la pija Sharpay Evans. Segons ella mateixa ha explicat a les xarxes socials, el seu marit Christopher French i ella esperen l'arribada del seu segon fill.

Amb un simple però commovedor post d'Instagram, Tisdale ha anunciat als seus 16 milions de seguidors que estan impacients de conèixer el seu fill.

L'actriu apareix amb una brusa blanca lleugerament descordada i uns texans, revelant el seu incipient embaràs. En companyia del seu marit, Christopher French, i la seva primogènita, Jupiter Iris, nascuda el març del 2021, la família irradia felicitat davant l'espera de l'arribada del nou membre.

L'entusiasme s'ha desfermat entre els seguidors de Tisdale, que han inundat les xarxes socials amb missatges de felicitacions i bons desitjos. Fins i tot el seu marit, Christopher French, va compartir la seva emoció amb paraules de suport i amor: "¡Allà anem! T'estimo. Podem fer això jajaja!".

Encara que per ara es mantenen en secret tant el nom com el gènere del nadó, els admiradors de la talentosa actriu estan ansiosos per descobrir més detalls, confiant que aviat Tisdale els compartirà a les seves xarxes socials, on és coneguda per la seva activa presència i proximitat amb els seus seguidors.