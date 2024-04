L'actriu María Castro torna a ser mare: neix el seu tercer nadó

Després de nou mesos d'embaràs, l'actriu María Castro ha donat la benvinguda a la seva tercera filla, Emma, la setmana trenta-set de gestació, segons el que ha programat l'equip mèdic que l'ha acompanyat durant aquest tercer embaràs.

"Emma, ara som cinc, encara que t'hem estat esperant i somiant amb la nostra vida amb tu durant mesos", va expressar Maria amb gratitud i emoció mentre es dirigia al seu nounat, agraïda per la bonica família que ha format amb el seu marit, José Manuel Villalba.

Després del naixement de les dues primeres filles, Maria i Olivia, l'actriu ha presentat la petita Emma, que va arribar al món mitjançant una cesària planificada amb l'objectiu d'ampliar la família i donar la benvinguda a més membres a la llar de l'actriu.

Castro va néixer el 30 de novembre de 1981 a Vigo, Galícia. La seva trajectòria al món de l'entreteniment abasta diferents facetes, des de la televisió fins al cinema i el teatre.

María Castro va començar la seva carrera artística participant en concursos de bellesa, on va guanyar diversos títols locals i regionals. Posteriorment, es va traslladar a Madrid per estudiar interpretació, completant la seva formació a l'escola de Cristina Rota.

El seu salt a la fama va arribar a la dècada del 2000, quan María Castro es va incorporar al repartiment de sèries televisives de gran èxit a Espanya. Entre els seus rols més destacats hi ha el personatge de Teté a "Sense pits no hi ha paradís", una sèrie de Telecinco que va capturar l'atenció del públic. Aquest paper li va permetre guanyar popularitat i obrir-se camí a la indústria de l'espectacle.

A més de la seva participació a "Sense pits no hi ha paradís", María Castro ha participat en nombroses produccions televisives com "Gran Reserva", "Pratos combinados", "Amar es para siempre", i "Pare Casares", entre d'altres. La seva versatilitat com a actriu li ha permès interpretar una àmplia gamma de personatges, des de drames fins a comèdies, sempre destacant pel talent i el carisma.

A l'àmbit cinematogràfic, María Castro ha participat en diverses pel·lícules, tot i que la seva presència s'ha centrat principalment a la televisió. També ha incursionat al teatre, participant en obres com "El manual de la bona esposa" i "Tres". La seva capacitat interpretativa s'ha vist reflectida en cadascuna d'aquestes facetes i ha consolidat la seva reputació com una actriu versàtil i sòlida.