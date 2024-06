Adara abandona 'Supervivientes: All Stars': ''És duríssim''

per Gabriel Izcovich

'Supervivientes: All Stars' ha ofert un gir inesperat: una dels seus concursants més estimades i favorites, Adara Molinero., ha decidit abandonar. La seva participació al programa prometia ser una de les més destacades, però un dramàtic esdeveniment en directe va canviar el curs de la seva aventura.

Adara Molinero, que prèviament havia demostrat la seva fortalesa i determinació en altres competències, arribava a 'Supervivientes All Stars' amb altes expectatives. Molts la consideraven una de les principals candidates al títol. Amb ella, altres figures reconegudes com Sofia Suescun, Olga Moreno, Alejandro Nieto, Abraham García i Marta Peñate també formaven part de l'elenc estel·lar.

El punt d'inflexió va tenir lloc quan Adara es va trobar davant del primer desafiament del programa: saltar des d'un helicòpter. Aquest acte, que marca tradicionalment l'inici de la competència a 'Supervivientes', va resultar ser una prova insuperable per a la concursant. Recordant les dures experiències dels seus quatre mesos previs a Hondures, Adara va patir un atac de pànic en directe, incapaç de superar la por i les angoixes que l'assaltaven des de la gran altura.

"Em fa por la gana, estar tirada a la sorra... És duríssim," va expressar Adara visiblement afectada. Tot i el suport del seu company Bosco Martínez-Bordiú i dels esforços del presentador Jorge Javier Vázquez per tranquil·litzar-la, Adara no va poder trobar la força per llançar-se des de l'helicòpter.

La decisió

En un intent per alleujar la pressió sobre la concursant, Jorge Javier Vázquez li va oferir una sortida comprensiva: "Farem alguna cosa. Ens posem en marxa i en arribar-hi decideixes. Si vols abandonar cap problema. Ets lliure." Tot i això, ni tan sols aquesta proposta ni el suport de Bosco van ser suficients. La concursant va prendre la difícil decisió de no continuar, i l'helicòpter va tornar a l'heliport amb ella a bord.

Tot i que l'impacte emocional d'aquest esdeveniment va ser significatiu, el destí final d'Adara Molinero a 'Supervivientes All Stars' encara no està completament definit. El programa ha anunciat que tornarà a parlar amb la concursant diumenge que ve per prendre una decisió final i vinculant sobre la seva participació.

La sortida d'Adara Molinero deixa una empremta profunda a la competència, recordant a tots els espectadors l'exigent realitat dels desafiaments físics i emocionals que enfronten els concursants a 'Supervivientes'. La seva valentia en enfrontar les pors i l'honestedat de la seva decisió ressonen amb molts, subratllant la duresa i l'autenticitat del reality.

Adara Molinero pot haver deixat el concurs, però la seva història i el seu coratge romandran com un testimoni de la lluita personal i la resiliència a 'Supervivientes: All Stars'.