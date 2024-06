Adele diu 'puto estúpid' a un fan per dir que l'Orgull 'fa pudor'

La cantant britànica Adele ha parat l'últim concert de la seva residència a Las Vegas per dirli "puto estúpid" una persona que des del públic havia cridat que "l'Orgull fa pudor" mentre ella feia un discurs commemorant aquesta celebració.

"¿Has vingut al meu puto concert a dir que l'Orgull fa pudor? Ets un puto estúpid? No siguis tan fotudament ridícul, si no tens res bonic a dir, calla't", ha respost la cantant segons es veu en vídeos que els assistents han pujat a xarxes socials, recollits per Catalunya Press.

L'artista començava la seva residència 'Weekends with Adele' el 18 de novembre de 2022 i l'acabarà el 23 de novembre d'aquest any, després que al març anunciés, que suspenia "temporalment" els 10 concerts que tenia planejats per problemes de salut que havien afectat la veu.

La multitud va esclatar en crits després que el guanyador de 16 premis Grammy digués a aquest "ridícul" assistent al concert: "No tens res de bo a dir, calla't, d'acord?".

L'incident es va produir al començament del Mes de l'Orgull, que Adele va celebrar l'any passat vestint un vestit amb la bandera de l'arc de Sant Martí per a un concert. "Ho celebraré tot el mes", va dir als seus fans , i després va cridar durant el seu programa: "Feliç Orgull!". L'any anterior, Adele va actuar amb una bandera de l'Orgull a Hyde Park.

El 2016, Adele va dedicar un concert a les víctimes del tiroteig al club nocturn Pulse i es va emocionar quan va dir : "La comunitat LGBTQIA, són com les meves ànimes bessones des que era molt jove".

En declaracions a la revista Out el 2011, va recordar que un adolescent li va dir que ella li havia donat la força per sortir de l'armari.

"Li agradava algú a l'escola, però no havia sortit de l'armari", va dir Adele a la revista. "I va sentir 'Someone Like You' i ho va explicar al seu millor amic i després al noi que li agradava, i va resultar que ell també era gai, i ara estan junts; té com 15 anys. Vaig haver d'anar-me'n per no trencar a plorar ."