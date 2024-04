Aitana, d'estrella musical a aspirant a actriu: Un salt fallit?

El món de l'entreteniment sovint veu artistes transitar d'una forma d'expressió a una altra, però per a alguns, com l'Aitana, la transició no sempre és tan fluida com la signatura d'un contracte. La jove catalana, coneguda pel seu èxit en la música, es va aventurar recentment al món de l'actuació amb la seva primera pel·lícula per a Netflix, "Pareu amb Paret". Tot i això, el resultat ha estat controvertit, plantejant preguntes sobre si el seu veritable talent radica en la música.

Aitana, reconeguda pel seu ascens meteòric des de la seva participació en un programa de talents, ha estat una figura omnipresent al món de l'entreteniment, des de llibres fins a colònies, marxandatge i fins a un menú de McDonald's. La seva incursió en l'actuació semblava el següent pas lògic, especialment considerant la seva relació amb l'actor Miguel Bernardeau, conegut pel seu paper a la sèrie "Elit".

Tot i això, el seu debut cinematogràfic ha estat rebut amb crítiques mixtes, destacant la seva aparent falta d'habilitats actorals. Mariola Cubells, periodista i experta al camp, va expressar la seva opinió contundent al programa de TV3 Planta Baixa, afirmant que Aitana simplement no té el necessari per a l'actuació.

"És simplement brutal. A mi sincerament m'ha fet molta pena, pena de veure'l, crec que algú l'ha d'assessorar, i aconsellar-la, no pot fer d'actriu. Ella ha dit que es va rodar el 2022, i que ara és una altra persona . Bé, ha passat un any i mig, tampoc ens tornem bojos... Ella ara durant la promoció va vestida d'una forma més provocativa i amb la imatge d'ara, i no la nena dolça. Pero bé, és una pèssima actriu, ho dic jo sola, amb deu minuts de la pel·lícula en teniu prou", va afirmar Cubells.

La pel·lícula, filmada el 2022, mostra una Aitana més suau i tendra, però el contrast amb la seva imatge actual ha estat evident durant la promoció. Les crítiques cap al seu exercici han estat implacables, cosa que planteja la pregunta sobre si la música és realment la seva veritable vocació.

Tot i el seu èxit indiscutible a la música, sembla que el món de l'actuació pot no ser el seu terreny. Amb comentaris com els de Cubells ressonant a la indústria, queda per veure si Aitana continuarà explorant aquest camí o se centrarà a consolidar el seu llegat musical.