Alejandra Rubio i Carlo Costanzia: L'amor floreix en un sopar clandestí

Després de viure una picabaralla amb la seva tia, Carmen Borrego, al plató d''Así es la vida', Alejandra Rubio atenia la premsa a les portes de Mediaset i els demanava que no la seguissin perquè havia quedat amb amigues per desconnectar de tota la polèmica que està havent-hi pel seu romanç amb Carlo Costanzia.

Tot i això, la jove va mentir. Va quedar amb Carlo en un conegut restaurant de la capital madrilenya per gaudir d'un sopar molt íntim... això sí, s'han convertit en tots uns professionals: van entrar per separat per no ser vistos i van intentar sortir igual.

Els dos tortolitos continuen consolidant el seu amor i ho van fer amb una vetllada romàntica que va acabar a casa de l'actor.

Després d'hores al restaurant, tots dos van posar rumb - en un cotxe VTC fins a l'habitatge on dorm alguns dies Carlo i van entrar junts per passar una nit més esprement el seu amor.

Protagonistes de la crònica social les últimes setmanes, Alejandra i Carlo sembla que continuen endavant amb la seva història d'amor que es consolida amb el passat dels dies.

Completament aliens a tot el que s'està dient sobre ells, en concret sobre el passat del fill de Mar Flores i l'actitud que va tenir amb la seva exparella, tots dos han decidit gaudir al màxim d'aquesta etapa inicial en la relació en què ja han tingut diverses quedades.

Sens dubte, els dos joves estan disposats a seguir endavant amb la seva relació malgrat que molts no hi estan d'acord i es queden al marge dels rumors que apunten que Terelu no estaria contenta amb aquesta nova relació de la seva filla, encara que prefereix mantenir-se al marge.