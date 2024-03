Alejandra Rubio i Carlo Costanzia es pronuncien sobre les especulacions d'embaràs

A l'univers mediàtic espanyol, poques dinasties familiars són tan seguides i comentades com la de les Campos. Des dels dies més daurats fins a les ensopegades més recents, la família ha mantingut la premsa del cor ocupada amb la seva vida i els seus drames personals.

Recentment, el focus ha estat a Alejandra Rubio, la filla de Terelu, el romanç del qual amb Carlo Costanzia, fill de Mar Flores, ha mantingut els paparazzi ocupats.

De fet, aquests darrers dies han estat un terratrèmol per a la família Campos, ja que Alejandra Rubio havia estat vista comprant tres proves d'embaràs. Això ha provocat un frenesí als mitjans, amb especulacions sobre la possibilitat que Terelu es converteixi en àvia.

"De què m'estàs parlant? Però m'estàs dient de debò? Bé, si us creieu tot el que us expliquen, jo ja és que ho... Però això és de debò? Estem de broma o... ?" Escolta, de debò, és a dir, jo ja no puc més. És que has de... És que estic flipant”, exclamava davant els micròfons per negar el seu suposat embaràs.

"Però és que no estic entenent res. O sigui, que no. Però que, de totes maneres, això és legal? O sigui, és legal publicar coses falses sobre aquest tipus? És que no entenc. Venia tan tranquil·la, acabo d'estar amb la meva mare a casa seva i estic en xoc ara mateix, no sé com reaccionar", afegia.

Mentrestant, Carlo Costanzia, l'altre protagonista d'aquesta història, ha mantingut un perfil baix.

"No sé què dir ja... Em teniu el cos", confessava amb cara d'incredulitat i sorpresa, sense arribar a creure's que s'hagi publicat que Alejandra ha estat enxampada comprant diverses proves d'embaràs.