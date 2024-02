Álex Corretja presumeix en la Resistència de sexe

Álex Corretja va visitar Resistència de David Broncano per celebrar el seu fitxatge per Movistar Plus+ com a comentarista.

Més enllà de Nadal, Corretja es va guanyar l'aplaudiment de tothom en respondre les preguntes clàssiques del programa.

Quan aquest va voler saber quantes relacions sexuals havia tingut l'últim mes, l'extennista el va sorprendre en demanar-li alguna cosa: "Et molesta si et demano que t'aixequis?".

Corretja va accedir a parlar sobre la seva activitat sexual amb la parella, la model Martina Klein.

Aleshores va afirmar davant el presentador "estem en un esprint continu, però ara s'ha accelerat" una cosa que va generar les rialles a plató.

Després va ensenyar un vídeo de Martina amb un missatge directe per a Broncano: 'Acaba amb això ja perquè si no, el meu noi acabarà amb mi'.