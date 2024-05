Alves reacciona a les crítiques per la picossada que es va gastar a Eivissa amb Joana

En llibertat provisional des del 25 de març passat després de pagar un milió d'euros de fiança, Dani Alves ha complert la seva cita setmanal amb la Justícia i aquest divendres 10 de maig ha acudit, per setena setmana, a l'Audiència de Barcelona per signar, complint així amb una de les mesures cautelars imposades pel jutge per a la seva sortida de presó, després de 14 mesos a la presó de Brians 2 per la presumpta violació d'una noia als banys d'una discoteca la matinada del 30 de desembre de 2022 .

Es tracta de la seva reaparició pública després de la seva romàntica escapada a Eivissa amb Joana Sanz per celebrar el 41è aniversari. Un viatge que ha provocat una gran polèmica perquè la parella es va allotjar en un dels hotels més exclusius de l'illa, no apte per a totes les butxaques, ja que les habitacions es poden obtenir per uns 11.000 euros la nit. Aquesta despesa enorme que ha fet l'exesportista ha estat objecte de crítiques per part de nombroses veus que s'han alçat censurant durament que no creuen que sigui el moment perquè Alves faci aquest tipus d'excessos econòmics.

Atacs als quals el futbolista ha preferit no respondre, fent orelles sordes a les preguntes de la premsa, encara que no ha pogut evitar que se li escapés un somriure. Un gest que s'ha convertit en un encongiment d'espatlles i una cara escèptica a l'escoltar que a la Joana li han afectat molt les crítiques i ha esclatat a les xarxes socials denunciant bullying i assetjament.

L'enuig de Sanz, fet públic

"Ens prenem massa a la lleugera atacar mediàticament, insultar a través d'una xarxa social o intentar enfonsar la vida d'una altra persona simplement perquè teniu opinions contràries (...) No oblidem que les paraules fan el mateix mal que empunyar un ganivet ", va escriure recentment la model canària als seus perfils de xarxes socials.

"Poc es parla de salut mental i poc es tracta, a més de la gran manca d'educació que pateix aquest país. És una llàstima que els temes d'actualitat no siguin temes constructius, que ens fomentin a ser exitosos i millors persones. Tant culte al cos i tanta bellesa, però tanta falta de tractar-se psicològicament", va concloure al seu al·legat.