Anabel Pantoja espera el seu primer nadó amb David Rodríguez

per Redacció CatalunyaPress

Inesperada bombada la que protagonitza la portada de la revista 'Lecturas' aquest dimarts: Anabel Pantoja està embarassada!

Presumint de panxeta, la neboda d'Isabel Pantoja anuncia pletòrica que és al quart mes d'embaràs i que serà a l'hivern quan es convertirà en mare per primera vegada.

"Complo el somni de tenir una família" confessa molt emocionada, revelant que tant el seu xicot David Rodríguez com ella estan molt emocionats amb la seva futura paternitat.

La parella, que acaba de celebrar un any de relació, feia temps que "buscava el nadó". I com Revela a l'exclusiva, a l'octubre de l'any passat es va quedar embarassada però “no va poder seguir endavant.

Va ser de molt poc temps". "Un pal", en les seves pròpies paraules, que va fer que en aquesta ocasió decidessin esperar "els mesos de seguretat". "Tenia por, no vols il·lusionar-te per si no surt bé, però el doctor m'ha dit que està tot perfecte i estic molt més tranquil·la”, confessa.

De moment, com relata, ha engreixat només dos quilos i està tenint un embaràs molt bo; tant, que se us oblida que està embarassada i està portant una vida completament normal, incloent nombrosos viatges per motius de treball.

I és que malgrat el seu estat de 'bona esperança', l'objectiu d'Anabel és complir amb els seus compromisos professionals -com influencer i al programa 'TardeAR', on compta amb la seva pròpia secció- i seguir al peu del canó fins després estiu.

Feliç, la prima de Kiko Rivera afirma que aquest nadó "és el acte d'amor més gran que ens hem donat David i jo".

Sense plans de casament, la parella posa el colofó d'or després d'un any de discret festeig en què han superat diverses dificultats: un inici convuls pel recent ruptura amb Yulen Pereira -ja que quan va conèixer el fisioterapeuta a la gira pels EUA d'Isabel Pantoja encara estava amb l'esgrimista-; una història d'amor a distància perquè ella viu a cavall entre les Canàries, el Madrid i el Sevilla i ell té la seva feina a Còrdova (encara que fa diversos mesos va començar a treballar també a Las Palmas dos dies a la setmana apostant-ho tot per Anabel); i els rumors que recentment va llançar el programa 'Festa' que David podria haver estat deslleial a la influencer. Cosa que ni tan sols es van molestar a negar i que no ha afectat la seva felicitat en absolut.

Una notícia la de la seva futura maternitat que ja coneixen la família i amics més propers. La reacció de la cantant de 'Mariner de llums' quan la seva neboda de l'ànima els ho va explicar va ser "molt bonica, es va emocionar".

Com revela a 'Lecturas', els ho va explicar als seus oncles Isabel i Agustín Pantoja al concert de Madrid l'abril passat. "Ella es va emocionar, es va alegrar, em van abraçar. Ella és molt mainadera", assegura.

També ho va explicar personalment a Kiko Rivera ia Irene Rosales durant el seu retrobament al festival Desalia de Ron Barceló fa tot just dues setmanes a les Canàries.

I, deixant clar que la seva relació és bona i sempre ho ha estat, relata que el seu cosí li va fer una gran abraçada. Però sens dubte la més emocionada al conèixer la seva futura maternitat ha estat Belén Esteban, que ja li ha dit que a aquest nen no li "faltarà de res" i que ella serà qui li regali el carret.