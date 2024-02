Antonio Tejado parla per primera vegada després de ser acusat de robar a María del Monte

per Helena Celma

Després de passar la segona nit a la presó preventiva, Antonio Tejado (36 anys), considerat pel jutge com l'autor intel·lectual del robatori amb violència a la casa de la seva tia María del Monte (61 anys), ha emès un comunicat des de la presó a través del vostre equip d'advocats.

"Després de les comunicacions abocades als mitjans de comunicació contra el nostre defensat, Don Antonio Tejado García fa necessari comunicar el següent: 'He estat testimoni malgrat com s'han difós falsedats sobre la meva persona, així com declaracions que atempten contra la meva intimitat i reputació , vulnerant el meu dret a l'honor", diu el comunicat.

Al comunicat que ha enviat el seu equip d'advocats, sol·liciten als mitjans de comunicació que "s'abstinguin de difondre informació no veraç sobre el nostre client".

"Preguem el màxim respecte i compressió tant per al senyor Antonio Tejado García, com per a la seva família", conclou.

El presumpte robatori a la seva tia, María del Monte

De mica en mica es va sabent més sobre el presumpte robatori d'Antonio Tejado a la seva tia, María del Monte.

Teulada estaria suposadament relacionada amb una operació contra una organització dedicada al robatori en diversos habitatges de la comarca de l'Aljarafe.

Aquesta operació ha resultat en l'arrest d'almenys vuit persones a diferents àrees de Sevilla, incloent-hi els Tres Mil Habitatges, el carrer Gravina i diversos municipis de la província andalusa.

De moment, se sap que el personatge televisiu no va participar a l'assalt a casa de la seva tia amb la cara coberta, però sí que va estar involucrat amb els assaltants.

Segons afirmen la periodista Rocío Romero, Tejado hauria facilitat els horaris de l'artista i la ubicació de totes les habitacions.

D'aquesta manera, els assaltants es van apoderar de joies i rellotges valorats gairebé un milió d'euros, així com 14.500 euros en efectiu i objectes personals amb un alt valor sentimental.