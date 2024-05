Arantxa del Sol confessa el que va passar amb Ángel Cristo a 'Supervivientes'

Tan sols uns dies després d'haver estat expulsada de Supervivientes , Arantxa del Sol tornava al plató del programa per explicar tota la veritat sobre el que ha passat a la barca amb Ángel Cristo i Ana Herminia en relació amb els constants rumors d'infidelitat que han sorgit per part de Finito de Córdoba en aquestes setmanes. "En el cas de Juan ha estat utilitzat per la seva amiga Ana Herminia i jo per Ángel", assegurava Arantxa.

Sobre la seva amistat amb Ángel Cristo, Arantxa explica que va encaixar molt bé amb ell des del principi i que no va ser fins que va arribar a Playa Limbo quan s'assabenta que ell anava explicant coses personals seves a la resta dels seus companys. Reconeixent que ella volia salvaguardar en tot moment la integritat i la intimitat de la seva família, Arantxa assegura que tot el que s'hi anava dient era molt dur: "Àngel va intentar jugar amb el meu matrimoni". Pel que fa al que va passar a la famosa llanxa, Arantxa confirma que va perdre els nervis i que li va donar una collada al seu company de concurs al crit de "ja et val" i és que estava fora de si en assabentar-se que Ángel anava explicant que la seva dona Ana Herminia havia tingut alguna cosa amb Finito de Córdoba.

Molt enfadada amb aquest tema i aclaparada per una cosa que se li escapa de les mans, Arantxa assegura que Ángel li va explicar la suposada relació de la seva dona amb Finito a Marieta, a Miri ia Blanca, que va ser la primera que li va dir a ella. A més, afegeix que Ana Herminia estava esperant un senyal d'Àngel per continuar difonent aquesta gran mentida també des de l'exterior. Fent balanç de com ha afectat aquest tema a la seva família, Arantxa deixa clar: "Estem bé, en aquest sentit mai he desconfiat del meu marit, ens sentim utilitzat". Finalment, Arantxa decidia abandonar el plató, sobrepassada per la situació i deixant clar que aquest tema l'està afectant personalment.

En el seu retorn a plató, Arantxa insisteix que la seva discussió amb Ángel a la barca on no hi va haver càmeres va ser molt desagradable i és que tots dos van arribar a intercanviar insults i faltes de respecte. Davant d'això, l'organització va preguntar al concursant si s'havia sentit agredit per part d'Arantxa, cosa que va respondre que no. "No he dormit res, expressar-me amb claredat em costa la mateixa vida" s'excusava Arantxa davant de Sandra Barneda.