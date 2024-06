Arkano per als peus a la Reina Letizia: 'Per aquí no'

El mes d'octubre passat, la Reina Letizia presidia l'acte pel Dia Mundial de la Salut Mental, una causa amb què sempre ha estat especialment compromesa i sorprenia tothom en atrevir-se a rapejar.

Per conscienciar sobre la importància del benestar emocional, la monarca donava el tret de sortida a l'acte amb un discurs en què es llançava a 'rapejar', citant diversos versos del raper El Chojin: "Faig el que puc. Arribo al que arribo i no és sa que m'exigeixi tant. Fan mal les cares quan fallo en alguna cosa, però dol més quan no valoren que ho has intentant. I ho estic intentant. faria bé tota l'estona?”.

Un momentàs que sembla que no va agradar res a Arkano. Després de la final de 'Supervivientes 2024', el raper abandonava les instal·lacions de Telecinco i s'atrevia a aconsellar la Reina Letizia que no ho tornés a fer.

"Li diria que no s'hauria d'haver posat a rapejar. Tu l'has vist quan va rapejar? Li diria que per aquí no", ens contestava l'exconcursant de 'Supervivientes' i li aconsellava que no s'hi dediqui: "Que per aquí no , quan algú que no és raper es fica aquí a rapejar, em dóna una mica de cosa.

Arkano va quedar quart a la final de Supervivientes

El raper va llançar el missatge a la Reina Letizia després de l'última gala de Supervivientes, en què va quedar com a quart finalista. Arkano es va jugar la seva continuïtat en un televot amb el guanyador del programa, Pedro García Aguado, i ho va acabar perdent, quedant en quart lloc per darrere del Germà Major, Marieta i Rubén Torres.

El concurs d'Arkano va estar marcat pel seu patiment, que es va poder veure reflectit gala rere gala, arribant fins i tot a demanar si us plau, plorant, que volia abandonar el programa. Però la resistència a aquest patiment ha estat la principal carta del raper, que ha aconseguit salvar-se en infinitat de nominacions fins a quedar en quarta posició, només perdent contra el guanyador de l'edició.