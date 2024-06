Aurah i Jesé volen tenir un altre fill, però un obstacle ho podria impedir

per Redacció CatalunyaPress

Aurah Ruiz, coneguda per la seva participació a 'Supervivientes', ha compartit obertament els desafiaments mèdics que enfronta el seu fill Nyan, revelant detalls íntims sobre la malaltia genètica que afecta el seu petit.

"Això no ho sap ningú. Nyan pateix un problema de salut que provoca grans crisis d'hipoglucèmia, és una malaltia genètica, li van fer moltes proves per investigar", va confessar Aurah, visiblement afectada per la situació del seu fill.

La complexitat de la malaltia rau en el seu origen genètic compartit pels dos pares. "És heretat del seu pare i de la seva mare, tenim el mateix gen mutat. Els metges van arribar a dir que podríem ser família", va explicar Aurah, i va destacar la connexió genètica que comparteix amb Jesé Rodríguez, pare de Nyan.

La situació ha portat Aurah a reflexionar sobre les implicacions genètiques i familiars. "Aquest gen el tenen entre famílies, sol passar quan els cosins es casen i tenen fills, surten mutacions genètiques", va afegir, obrint una finestra a les complexitats que enfronten moltes famílies en situacions similars.

La lluita d'Aurah per trobar solucions per a Nyan ha estat àrdua. "Estava veient el meu fill patir, em va donar per narrar el que estava passant públicament. Vaig buscar moltes solucions als Estats Units, però vaig deixar de rebre ajuda", va revelar, compartint la desesperació i la recerca incansable de tractaments que puguin millorar la qualitat de vida del seu fill.

El retorn d'Aurah a 'Supervivientes' també va estar marcat per moments emotius. "Aurah Ruiz es va quedar a les portes de la final de 'Supervivientes', encara que a l'última gala va explicar emocionada com va ser tornar a veure el seu fill Nyan després de diversos mesos sense fer-ho", va destacar, subratllant l'emotivitat del seu retrobament i la força que troba en el seu rol com a mare.

Aquestes declaracions íntimes d'Aurah Ruiz ofereixen una visió clara i sincera dels desafiaments mèdics i emocionals que enfronta amb el seu fill Nyan. La seva història no només és un testimoni d'amor maternal indestructible, sinó també una crida a la consciència sobre les complexitats de les malalties genètiques i la importància del suport familiar i mèdic en moments difícils.