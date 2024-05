Bertín Osborne reapareix en públic després del seu acord amb Gabriela Guillén

Gir absolut dels esdeveniments entre Bertín Osborne i Gabriela Guillén. I és que, segons han explicat a Y ara Sonsoles tots dos han acostat postures i han decidit portar el tema de la paternitat del seu fill de manera amistosa, paralitzant la demanda de paternitat que va interposar l'uruguaiana fa uns quants mesos.

Pel que sembla, hi ha hagut una persona que ha intervingut entre ells -s'especula que podria ser José Luis López El Turronero i que hauria aconsellat al presentador arribar a un acord amb l'esteticen, ja que la demanda de paternitat no beneficiava gens la seva imatge.

Després de paralitzar el contenciós legal, Gabriela i Bertín es faran les proves d'ADN a mitjans de juny en una clínica de Madrid amb què tots dos estan conformes encara que no és la que al principi volia el cantant.

Tot just sortir a la llum el seu sorprenent acord amistós amb la model, l'artista ha reaparegut juntament amb Antonio Banderas i Mar Saura a la primera gala benèfica de la Fundació Sierra Blanca celebrada a Marbella per recaptar fons per a diferents causes socials i associacions com Càritas o Llàgrimes i favorits.

Completament recuperat de les seqüeles del Covid-19 que van paralitzar completament la seva agenda els primers mesos del 2024 (en patir fortes migranyes, cansament permanent i problemes respiratoris) Bertín ha desplegat tots els seus encants convertint-se en un dels grans protagonistes de la nit.

A més de cantar My way , de Frank Sinatra, amb el seu somriure més seductor, ha exercit de presentador al costat de Mar Saura, encarregant-se de traduir a un perfecte anglès les paraules de la model, amb què s'ha mostrat d'allò més murri. "Sóc un showman aquí en aquest país. Fa cantant que fa 42 anys ia la televisió des de fa 35. Amb la Mar hem treballat junts molts anys a la televisió i feia molt de temps que no... Abans era al revés, tu soltera i jo casat " ha comentat davant la sorpresa de la presentadora, que ha sortit del pas recordant els objectius de la Fundació Sierra Blanca amb el millor dels seus somriures.

Al màxim de compromisos laborals, i amb plans de tornar a Màlaga per veure la nova obra teatral d'Antonio Banderas, Bertín s'ha recordat de la tasca que fa la seva exdona, Fabiola Martínez, al capdavant de la seva Fundació i encara que en la seva última aparició ella s'hi va dirigir com "el senyor" no ha dubtat a aplaudir com està de involucrada la veneçolana a ajudar la gent. "I ho fa divinament" ha assegurat. S'ha mostrat molt més esquiu quan la premsa li va preguntar pel seu acord amb Gabriela.