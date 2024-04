El bisbe de Solsona es casa amb l'escriptora satànica amb permís del Papa

per Redacció CatalunyaPress

Xavier Novell, que anteriorment fos bisbe de Solsona, ha fet un gir sorprenent a la seva vida en contraure matrimoni amb Silvia Caballol, la seva parella des de fa diversos anys. La notícia ha causat enrenou al revelar-se que la cerimònia matrimonial va ser avalada per l'Església Catòlica, gràcies a un permís especial atorgat pel Papa Francesc, segons ha anunciat Caballol a les seves xarxes socials.

"Ha estat un camí llarg, però hem pogut regularitzar la nostra situació canonga: casar-nos com volíem i poder rebre la comunió", va expressar Caballol al seu missatge, acompanyat de diverses imatges de l'esdeveniment que han generat gran interès a les xarxes.

Tot i la seva nova situació marital, Novell encara manté el seu estatus eclesiàstic com a bisbe, encara que no pot oficiar misses. Això és perquè, segons va explicar Caballol, el Papa "li ha concedit la secularització".

La sortida de Novell del seu càrrec com a bisbe de Solsona el 2021 va ser una decisió que va prendre per sorpresa tota la comunitat religiosa. Aleshores, Novell ja era una figura prominent a l'Església Catòlica. Va ser el bisbe més jove d'Espanya quan va ser designat per a la diòcesi de Solsona el 2010. Se'l considerava un clergue amb postures conservadores, i es va destacar pels seus discursos en contra de l'avortament, el matrimoni homosexual i l'eutanàsia.

A més, va mostrar suport a la idea d'un referèndum sobre la independència de Catalunya i al dret d'autodeterminació, alhora que advocava per la llibertat dels presos relacionats amb el procés independentista.

Però el que va cridar més l'atenció de la dimissió de Novell va ser el motiu: havia iniciat una relació amb Sílvia Caballol, una dona ja divorciada i amb dos fills. Però aquesta no va ser la màxima sorpresa, el que va deixar atònit tothom va ser que la nova Novia del clergue era escriptora de novel·la satànica i eròtica. Un gir radical.

El matrimoni es va instal·lar en un apartament a Manresa, la ciutat de residència de Sílvia, i Novell va passar dels precs a treballar en un laboratori de l'empresa de fertilitat animal Semen Cardona

El 2021 es van casar -només tres mesos després de la renúncia- per la via civil, i el 2022 Sílvia va donar a llum bessones. Finalment han pogut formalitzar la seva unió per l'Església gràcies al Papa Francesc.