Bomba de Kiko Matamoros! Arantxa del Sol va donar 'tres cops de puny' a Ángel Cristo

Kiko Matamoros, en la seva particular guerra contra Telecinco, ha deixat anar una nova bomba que deixa en mal lloc l'organització. Segons el tertulià de 'Ni que fóssim shhh', el nou Sálvame que s'emet per internet a Canal Quickie, l'agressió d'Arantxa del Sol a Ángel Cristo Jr. va ser molt més greu del que es va afirmar en un inici. De fet, va ser "infinitament més greu", assegura Matamoros.

Segons ha confirmat Kiko Matamoros en directe, Arantxa del Sol va donar "tres sobirans cops de puny" a Ángel Cristo a la barca, després que aquest difongués entre els seus companys que la seva nòvia, Ana Herminia, havia tingut un affaire amb Finito de Córdoba, el marit de la presentadora.

Matamoros ha acusat l'organització de "voler silenciar" aquesta situació. "Àngel Crist va ser silenciat i forçat a callar sota amenaça", ha denunciat Kiko. A més, ha explicat que "es va retirar de la platja a Kiko Jiménez, es va reunir amb el director del programa i aquest li va donar les consignes perquè transmetés a la resta dels companys l'interès de la direcció a l'agressió no es faci pública".

El col·laborador del nou 'Sálvame' ha estat dur amb l'organització del programa. "M'heu intentat embrutar com a persona i jo us he embrutat com a professionals", ha dit contundentment Matamoros, després de conèixer que la productora de Supervivientes està llançant informacions per desacreditar-lo. "Sou uns bruts", ha cridat davant la càmera.

Arantxa del Sol ha reaccionat aquesta tarda al seu veto per part de Mediaset: "Reconec i me'n penedeixo de les meves accions", ha dit en una publicació a Instagram recollida per Catalunya Press. La presentadora dels 90 ha entonat el mea culpa, esperant que aquesta agressió no enterboleixi la seva imatge. Ha explicat que els seus actes es van deure a la "pressió, coacció i als moments viscuts en un moment molt específic del programa"

Kiko Matamoros també ha opinat sobre l'interès de Supervivientes que Arantxa del Sol revelés l'agressió per tallar-li el cap després. "Ha comès l'error poc intel·ligent de fer-ho públic", ha dit Matamoros.