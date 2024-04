La bomba de Rocío Carrasco que ha deixat tothom amb la boca oberta

Després d'anys de complicitat i amor compartit, Rocío Carrasco i Fidel Albiac estan preparats per fer un pas més en la seva relació.

La notícia va ser revelada en exclusiva per la revista Lecturas , on s'informa que la parella té plans de contraure matrimoni per l'Església aquest any.

Aquest anunci ha estat rebut amb gran entusiasme tant per part dels seus seguidors com dels seus éssers estimats.

La filla de la icònica Rocío Jurado ha expressat el seu desig de celebrar aquest important esdeveniment juntament amb els seus familiars i amics més propers.

"Sempre vam dir que quan féssim 25 anys ens agradaria fer el pas de casar-nos per l'Església", va afirmar Rocío Carrasco. Aquest gest simbòlic ressalta el profund compromís i la connexió duradora que comparteixen com a parella.

Cal destacar que Rocío Carrasco i Fidel Albiac ja van celebrar la seva unió civil el setembre del 2016 en una bonica finca a Toledo.

En aquella ocasió, envoltats d'amics i familiars, van fer un pas significatiu en la relació, segellant el seu amor d'una manera íntima i especial.

La història d'amor entre Rocío i Fidel es remunta a fa més d'un quart de segle, quan es van trobar i descobrir una llum i una il·lusió renovades a les seves vides.

A més dels preparatius per al casament religiós, la parella també té entre mans un emocionant projecte professional.

Han anunciat que estan treballant en una sèrie que revelarà la veritat i la realitat de les vides de Pedro Carrasco i Rocío Jurado, un projecte que promet descobrir aspectes desconeguts fins ara.

És important assenyalar que el camí cap a aquestes noces religiosas es presenta sense obstacles legals, ja que Rocío Carrasco no està divorciada del seu anterior matrimoni amb Antonio David Flores, sinó que la seva unió va ser anul·lada eclesiàsticament.