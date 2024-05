Britney Spears surt semidespullada d'un hotel després de barallar-se amb el seu xicot

Britney Spears enfronta una setmana tumultuosa després de la seva emancipació legal el novembre del 2021. Tot i posar fi a la seva disputa judicial amb el seu pare fa poc, el tribunal va dictaminar que havia de pagar dos milions de dòlars en honoraris legals.

Tot i que inicialment semblava estar bé, els rumors de la seva crisi personal van sorgir. TMZ va publicar fotos de Spears descurada i ferida, després d'un aldarull a l'hotel Chateu Marmont de Los Angeles amb el seu suposat Novio, Paul Richard Soliz, un home amb antecedents penals.

S'informa que una baralla va resultar en una lesió al turmell de Spears, seguida d'un episodi de comportament erràtic i confrontacional.

Tot i la intervenció dels serveis d'emergència, Spears es va negar a ser traslladada a l'hospital i va minimitzar l'incident a les xarxes socials. Va desestimar les notícies com a falses i va culpar els paramèdics de crear un "enrenou innecessari".

En un vídeo posterior, va explicar tranquil·lament que s'havia torçat el turmell i va criticar la resposta exagerada: "Sóc una idiota. Vaig caure i em sento avergonyida. I això és tot. Els paramèdics van arribar a la meva porta de forma il·legal i van provocar tot aquest enrenou innecessari, perquè tot el que necessitava era gel.

Tot i això, la seva calma es va trencar en acusar la seva mare d'estar involucrada en l'incident, al·legant que havia estat víctima d'una trampa. Encara que va elogiar el seu advocat, Mathew Rosengart, com una figura paternal, va expressar el menyspreu per la seva mare i la seva falta d'interès a reconciliar-se.

"Sé que la meva mare està involucrada. No he parlat amb ella en sis mesos i em va trucar abans que sabés la notícia. Em van tendir un parany. No la suporto. Honestament, ja no m'importa. Però sí vull dir que el meu advocat és meravellós. És com un pare per a mi.

El públic i els mitjans estan dividits sobre la situació de Spears, alguns expressant preocupació genuïna pel seu benestar emocional i físic, mentre que altres qüestionen la veracitat de les afirmacions i l'estabilitat del seu entorn personal.

L'equip legal de Spears no ha fet comentaris addicionals sobre l'incident, però l'atenció continua centrada en la controvertida estrella del pop i els desafiaments que enfronta el camí cap a la recuperació i la llibertat personal.