Cacen Alejandra Rubio fumant després d'anunciar el seu embaràs

El món del cor es va despertar aquest dijous amb una sorpresa després que la revista "Hola!" revelés en exclusiva que Alejandra Rubio i Carlo Costanzia seran pares del seu primer fill en comú.

Al marge de la seva joventut, ja que la filla de Terelu Campos només té 24 anys -el fill de Mar Flores, per la seva banda, en té 31- el que realment crida l'atenció d'aquesta futura paternitat és el poc temps de relació que porten, ja que fa menys de cinc mesos que van començar la història d'amor.

Cosa que no és impediment perquè estiguin il·lusionadíssims amb la idea de formar la seva pròpia família malgrat el xoc i l'angoixa que va suposar inicialment, quan es van assabentar durant una escapada a Xàbia amb amics quan feia només dos mesos que estaven junts, com relaten a '¡ Hola!'.

Tot i això, la polèmica s'ha desfermat després que les càmeres de 'Vanitatis' cacessin Alejandra fumant, malgrat estar embarassada. La parella és a Formentera de vacances, i allà ha estat quan aquest detall ha transcendit.

La imatge d'Alejandra Rubio fumando ha suscitat nombroses crítiques i preocupacions per part del públic i professionals de la salut. Els experts insisteixen que l'embaràs és un moment crucial per deixar de fumar, i destaquen que hi ha múltiples recursos disponibles per a les dones embarassades que busquen abandonar l'hàbit.

Els riscos del tabac durant l'embaràs

Fumar durant l'embaràs és una pràctica que comporta seriosos riscos per a la salut tant de la mare com del nadó. El consum de tabac pot causar una sèrie de complicacions, incloent-hi: