Camila Cabello revela l'edat a què va perdre la virginitat

La reconeguda cantant cubanomexicana Camila Cabello va compartir una revelació personal al podcast "Armchair Expert". Durant la conversa amb el presentador Dax Shepard, Cabello va parlar obertament sobre com va perdre la seva virginitat als 20 anys amb el seu exnòvio, Matthew Hussey. La cantant va descriure el moment com una cosa especial, fora del context professional, i ho va comparar amb una experiència romàntica fora de càmeres.

Matthew Hussey, conegut pel seu podcast "Love Life" i el seu rol com a coach i influencer en temes de relacions amoroses, ja havia capturat l'atenció de Cabello abans de conèixer-se personalment. Ella va esmentar haver escoltat "Love Life" prèviament, un programa on Hussey oferia consells sobre com atraure i mantenir l'amor desitjat.

Durant la seva primera trobada, Cabello, sent gairebé 10 anys menor que Hussey, va admetre que era una gran fan de la seva feina. Després del programa, la parella va anar a sopar, i així va començar la primera relació seriosa de Cabello.

Reflexionant sobre la seva experiència, la cantant va explicar que aquella nit va ser el dia que va mantenir les seves primeres relacions, cosa que considera que va arribar tard perquè ja tenia 20 anys: "La primera vegada que vaig fer l'amor va ser com als 20 o als 21 anys" ... I va ser literalment fer l'amor.

Cabello també va recordar amb afecte la seva relació amb Hussey, que va durar fins al juny del 2019, descrivint-la com una experiència perfecta que va ampliar els seus horitzons. "La veritat és que va expandir el meu món perquè ell tampoc estava a la meva indústria com a tal. Va ser una cosa així com: 'Déu meu, no has vist mai Anthony Bourdain: Parts Unknown[la popular sèrie de viatges amb el xef mort el 2018]o alguna pel·lícula de Studio Ghibli? Em va descobrir nous referents", va recordar amb afecte.

La cantant va rememorar el 2018 com "un gran any" i va concloure la seva reflexió amb un desig esperançador per al futur: "Tant de bo aquest 2024 sigui semblant per a mi".

De moment, a la parcel·la musical, està anant molt bé, ja que Camila ha llançat He Knows amb Lil Nas X i I luv it amb Playboi Carti. Aquests dos singles marquen el seu retorn a la música després de dos anys des que va llançar el seu darrer àlbum, Família.