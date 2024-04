El canvi de look de Violeta Hódar que deixa atònits els seus fans

Des que la cantant granadina Violeta Hódar es va donar a conèixer en aquesta darrera edició d'Operación Triunfo, un dels punts més característics ha estat el seu pèl de color pèl-roig.

Tot i ser tenyit, totes les fans han adorat aquest color de pèl. De fet, ho han lloat molt en comparació a l'aspecte que tenia a Operación Triunfo 2020, quan es va presentar al càsting, però es va quedar a les portes d'entrar a l'acadèmia.

4810 VIOLETA | LAS 20 DE #OT2020

Anys enrere portava unes trenes fosques i llargues, mentre que durant tot el concurs ha tingut una mitja cabellera de to rogenc que ha enamorat milers de fans.

9023 VIOLETA | ASPIRANTES OT CASTING FINAL | OT 2023

No obstant això, sembla que els temps de l'era pèl-roja han arribat al final, tenint en compte els últims esdeveniments.

A la 080 Barcelona Fashion, Violeta va anar acompanyada de Denna, la seva companya amb qui va protagonitzar el mític Padam Padam, i Àfrica Adalia, concursant de l'edició del 2018.

Totes tres van anar a la desfilada de Dominnico, la marca de moda creada el 2016 a Espanya. Per a l'ocasió, la granadina va anar amb un vestit fúcsia... i una cabellera morena!

Els fans de la cantant van quedar impressionats per diversos motius: més enllà del canvi de look, que va crear divisió d'opinions, també per l'activa que es va mostrar a les xarxes socials, cosa que no sol passar de forma assídua.

De fet, no ha deixat passar l'ocasió per fer broma sobre el tema: "Què em dieu del meu tiktoker era?".

També ha publicat unes fotografies que ella mateixa es va fer abans d'acudir a l'esdeveniment:

Divisió d´opinions

Tot i que en un primer moment la gent va reaccionar de manera incrèdula, sense poder creure's que de debò s'hagués tret el pèl-roig tan característic, l'opinió ha anat canviant amb el pas de les hores.

Els elogis no han trigat a arribar així que han vist les fotos i el look de la 80 Barcelona Fashion.

Tot i això, hi ha usuaris que estan indicant que es tracta d'una perruca, per la qual cosa tocarà estar atents a les xarxes socials en els propers dies per veure si realment és la seva nova "bruna era" o si es tracta d'una perruca.