El missatge afectuós de Sarah Ferguson a Kate Middleton després de saber que pateix càncer

Sarah Ferguson ha estat l'última a pronunciar-se públicament sobre el delicat moment que passa Kate Middleton, que divendres passat 22 de març decidia posar fi a les especulacions sobre la seva salut i anunciava en un emotiu vídeo que ha estat diagnosticada de càncer després de sotmetre's a una intervenció abdominal el mes de gener passat i ha començat a sotmetre's a un tractament de quimioteràpia preventiva.

Una malaltia contra la qual també lluita l'exdona del Príncep Andreu, que demostra una vegada més la meravellosa relació que manté amb la Família Reial Britànica malgrat la seva separació del fill de la Reina Isabel II el 1996 -tot i que en els darrers temps s'ha parlat de reconciliació i nou 'sí vull' entre els Ducs de York- ha volgut dedicar un afectuós missatge a la Princesa de Gal·les per mostrar-li el seu suport incondicional en aquest duríssim tràngol.

"Tots els meus pensaments i oracions estan amb la Princesa de Gal·les mentre comença el seu tractament. Sé que estarà envoltada de l'amor de la seva família i que tots resen pel millor resultat" ha escrit a Instagram, confessant que "com algú que s'ha enfrontat a les seves pròpies batalles contra el càncer en els darrers mesos, estic plena d'admiració per la manera com ha parlat públicament sobre el seu diagnòstic i sé que serà de gran ajuda per augmentar la conscienciació.

"Espero que ara se li doni el temps, l'espai i la privadesa per curar-se", ha conclòs, demanant obertament que durant aquest procés es respecti la intimitat de Kate i de la seva família perquè pugui recuperar-se sense la pressió mediàtica que ha suportat a els darrers mesos.

Un missatge en què ha fet referència als seus propis problemes de salut. L'estiu passat, Sarah Ferguson va ser operada d'un càncer de mama que li van diagnosticar en una revisió rutinària, i es va sotmetre a una mastectomia. Quan pensava que estava recuperada, aquest gener -casualment coincidint amb els ingressos hospitalaris de Kate i del Rei Carles III- va anunciar que patia un melanoma maligne del qual encara s'està tractant en una clínica exclusiva d'Àustria.