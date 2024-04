Carmen Borrego adverteix Bigote Arrocet: ''Em defensaré al jutjat''

Si ho arriba a saber, es queda a Supervivientes . Una frase que hem pensat més d'una vegada després dels fronts oberts que acumula Carmen Borrego des de l'arribada d'Hondures. D'una banda, la seva ruptura amb el seu fill després de la demolidora exclusiva que José María Almoguera i Paola Olmedo van donar fa 15 dies a la revista Semana arremetent contra ella. Tot i que la tertuliana s'ha mostrat molt conciliadora amb el jove i s'ha mostrat disposada a un acostament perquè segueix adorant el seu fill, ell no ha mogut fitxa i s'especula que l'últim que vol en aquests moments és solucionar les coses amb la seva mare, més preocupat per reconduir el matrimoni.

D'altra banda, Carmen ha trencat amb Gustavo Guillermo després que el que fos xofer de María Teresa Campos tergiversés les seves paraules a TardeAR assegurant que estava "dolguda" quan ella havia dit "serena". Cosa que la tertuliana no dubtava a desmentir en directe, motiu pel qual sempre ha considerat com un germà la bloquejava. Un gest que Borrego no ha perdonat, deixant clar que per a ella hi ha hagut un abans i un després i no vol saber res del treballador més fidel de la seva mare.

I per si no n'hi hagués prou, ha entrat en escena Edmundo Arrocet. L'exnòvio de María Teresa protagonitza la portada de 'Deu minuts' revelant que la presentadora va fer fora José María Almoguera de casa seva perquè la seva nòvia de llavors tenia 'mals hàbits' i Carmen no la suportava.

Tot just escoltar les declaracions de l'humorista, la germana de Terelu Campos entrava per telèfon a TardeAr i desmentia la gran. "Qui coneix la meva mare i la va conèixer sap que la meva mare no ha fet fora ni un empleat", advertia. "Tenim els drets d'imatge de la meva mare i tot el que difame la meva mare serà demandat. No es pot destrossar una família i una persona morta que no es pot defensar. No ho consentiré" ha advertit indignada.

Una demanda contra Edmundo Arrocet que té clara després d'aquestes últimes declaracions que no passarà per alt, ja que són moltes les ocasions en què el xilè ha parlat de Teresa Campos i de la seva família des que va morir la presentadora el setembre del 2023 : "Ho agraeixo, però ja saNadó que no diré res més. M'ho defensaré en un jutjat, que és on m'he de defensar" ha assegurat molt enfadada davant les càmeres d' Europa Press , confirmant amb un "absolutes i totals" " que el seu següent pas serà emprendre mesures legals contra Bigote per dir que la seva mare va fer fora José María de casa seva."

"S'ha acabat, s'ha acabat el tema. Us ho demano, si us plau, que respecteu mínimament aquesta família que l'únic que ha fet a la seva vida és treballar de manera honrada. S'ha acabat el tema" ha conclòs visiblement sobrepassada per tot el que li ha passat en les darreres setmanes.