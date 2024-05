La Casa Reial fa pública la llista de regals que va rebre el 2023

La Família Reial va rebre el 2023 més de 300 regals durant l'any 2023, entre els quals ressalten els rebuts per la Princesa d'Astúries amb motiu del seu 18è aniversari i la jura de la Constitució, com l'exemplar de la Carta Magna del 1978 que li va regalar el president del Govern, Pedro Sánchez.

La Casa del Rei ha fet públic aquest dimecres el llistat dels 301 regals institucionals que han rebut els membres de la Família Reial, cosa que inclou 150 destinats només al Rei Felip VI, els 72 per a la Reina Letizia i els catorze que va rebre la Princesa Leonor.

Entre aquests últims, la majoria van ser els rebuts amb motiu del jurament de la Constitució que va fer el 31 d'octubre, dia del 18è aniversari, en una cerimònia solemne davant les Corts. Sánchez, a més de l'exemplar de la Carta Magna, també li va regalar el llibre 'Tratados consolidados. Carta dels Drets Fonamentals'.

Van ser diversos els presidents autonòmics que van voler aferrar l'hereva en una ocasió tan important. Així, la balear, Margarida Prohens, i el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, el van obsequiar amb arracades; el de Múrcia, Fernando López Miras, amb un colofó de la Creu de Caravaca, i el d'Astúries, Adrián Barbón, amb un penjoll de la 'Santina'.

Per part seva, el coronel cap de la Guàrdia Reial li va regalar una beina commemorativa, mentre que l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, li va regalar un baix relleu de la Mare de Déu i el Nen, i la Reial Acadèmia Espanyola un fàcsimil del 'Diccionari d'Autoritats' de sis toms.

La Casa del Rei també ha donat a conèixer els contractes que es van formalitzar a l'últim quadrimestre de 2023, entre els quals s'inclou precisament el dinar ofert pels Reis al Palau Reial després de la jura de la Constitució al Congrés i on Felip VI va imposar a la Princesa Leonor el collaret de l'ordre de Carles III.

Segons es detalla, la Casa del Rei va gastar 25.300 euros en aquest dinar, al qual van assistir les principals autoritats de l'Estat, una dada molt inferior als 68.805 euros que va costar el càtering ofert amb motiu de la Festa Nacional al Palau Reial el 12 d'octubre, en què hi va haver més de 2.000 convidats.

Regals al Rei i la Reina

Entre els regals del Rei, predominen essencialment els llibres, les plaques i els diferents objectes commemoratius de les visites en qüestió, així com elements d'artesania típica i altres productes tradicionals.

Però el monarca també ha rebut alguns elements més curiosos, com la bandera d'Ucraïna amb dedicatòries que li van lliurar un grup de combatents ucraïnesos que es recuperaven per les lesions patides al conflicte a l'hospital general de la defensa a Saragossa.

Així mateix, l'últim any li van regalar fins a tres guaiaberes així com tres samarretes de futbol, inclosa la de la Selecció Femenina després de guanyar la UEFA Champions League, i una de bàsquet, la del Reial Madrid després de guanyar l'Eurolliga. També ha rebut nombrosos bessons, així com un ponxo i un mocador personalitzat de San Fermín, així com maquetes d'un avió F-18, d'una llançadora espacial Ariane 6 i de l'estadi Santiago Bernabéu.

Pel que fa a la Reina, a més de diversos llibres, quadres i bolígrafs, ha rebut com a regals diverses bosses, així com polseres o fermalls. Entre les peces de roba, al llistat facilitat per Zarzuela s'inclouen per exemple una brusa tradicional d'Ucraïna que li va entregar la Creu Roja Ucraïna, així com diversos mocadors, inclòs un de Sant Fermí personalitzat, o unes espardenyes.

El llistat de 300 regals, una dada inferior als 389 de 2022, també inclou 39 rebuts pels Reis, dos que van ser per a ells i les seves filles, nou que van ser per a la Reina i les seves filles, un per a Doña Letizia i Doña Sofía, així com quatre que van compartir la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, que al seu torn va rebre dos regals. Pel que fa a la reina emèrita, li van fer vuit regals.

La seva publicació s'emmarca a la 'Normativa de regals a favor dels membres de la Família Reial' vigent des de l'1 de gener de 2015 ia iniciativa de Felip VI, que ha fet dels principis de renovació i transparència dos pilars fonamentals del seu regnat després de reivindicar-los durant el discurs de proclamació el 19 de juny de 2014.