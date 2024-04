Claudia serà expulsada a la Gala 7 de Supervivientes segons una enquesta

per Redacció CatalunyaPress

L'audiència de PressDigital ha decidit a través dels seus vots que Claudia es converteixi en l'expulsada de la Gala 7 de Supervivientes. L'ex participant de l''Illa de les Temptacions' és el concursant que menys vots ha rebut per salvar-se a l'enquesta on han participat, de moment, 1.125 persones.

Claudia ha rebut el 17% dels vots per salvar-se, davant del seu nòvio Mario que té el suport del 27% dels enquestats i Javier Ungría, que arrasa amb el 56% i es podria convertir en el primer segó de la nit.

Si finalment Claudia és l'escollida per a l'expulsió, s'haurà de jugar la seva continuïtat a l'illa en una repescta amb Laura Matamoros, Lorena Morlote, Rocío Madrid i Kike Calleja. El concursant que rebi més suport en una votació express es convertirà, novament, en aspirant a guanyar el premi i tornarà amb els seus companys.

A més, i després de la unificació dels Supervivientes de Playa Limbo amb els d'Olimpo i condemna, es produirà un nou joc de localització, on es decidirà a quina illa va cada equip.

També s'espera que tots dos grups disputin el joc de líder per decidir qui són els concursants immunes de la nit. Després es reuniran a la Palapa on revisaran els vídeos de la setmana i com sempre, votaran els nominats.

Sofia Suescun demana que es quedi Laura Matamoros

Sofia Suescun ha generat enrenou a 'Supervivientes 2024' en llançar dures crítiques cap a Laura Matamoros. Des de l'inici del reality, la guanyadora de 'GH' no ha dubtat a qüestionar les accions de Matamoros, arribant fins i tot a suggerir que no comprèn certs conceptes bàsics.

En declaracions recents, Suescun ha expressat la seva desaprovació cap a l'estratègia de Matamoros, assenyalant-la com una persona oportunista que busca acostar-se a les figures més influents del moment al concurs. Tot i això, malgrat aquestes crítiques, la filla de Maite Galdeano ha sorprès en revelar el seu desig que Matamoros sigui repescada en lloc d'altres concursants com Kike Calleja, Lorena Morlote o Rocío Madrid.

En un vídeo compartit a Instagram, Suescun va elogiar l'exercici de Kiko Jiménez al programa i va expressar la seva esperança que Matamoros torni al concurs: "Pensava no dir això, però aquesta nit hi ha repesca i espero que la Laura sigui la que torni al concurs perquè crec que té molt a donar i que Kiko s'emportarà una alegria”.

L'emotiva reacció del seu xicot davant la partida de Matamoros diumenge va commoure Suescun, que ara demana el suport del públic per a la repesca de la fillastra de Marta López Álamo. Segons les seves paraules: "'Supervivientes' una vegada més demostra que malgrat els més i els menys que puguis tenir, això es queda de banda i et quedes amb aquest afecte i aquesta unió, perquè al final ells han estat junts des del principi".

Amb aquestes declaracions, Sofía Suescun ha deixat clar que, malgrat les diferències, valora la relació entre Matamoros i Jiménez i advoca pel seu retorn al concurs.